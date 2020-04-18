«برلماني أوروبي»: وقاحة «أردوغان» بإرساله أسلحة إلى ليبيا ليس لها حدود

أكد عضو البرلمان الأوروبي، عن تشيكيا ايفان دافيد، أن نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يواصل إرسال السلاح والإرهابيين إلى ليبيا والمهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي على الرغم من الرفض والمعارضة الدولية لسياساته.

دافيد قال وفقاً لما نقلته الوكاله العربيه السورية للأنباء إن :”وقاحة أردوغان ليس لها حدود فعلى الرغم من وجود حظر ملزم من مجلس الأمن لتصدير السلاح إلى ليبيا فإن السفن التركية تم ضبطها وهي تهرب أسلحة ثقيلة بشكل غير شرعي إلى ليبيا.

وأشار إلى أن نظام أردوغان يستغل انشغال السفن التابعة للاتحاد الأوروبي بإنقاذ المهاجرين الذين يرسلهم إلى اليونان لإرسال سفن شحن تحمل الآلاف من الإرهابيين من سورية وعسكريين أتراكاً إلى ليبيا للقتال بجانب الميليشيات الموجودة فيها.

كما شدد على أن الحظر المفروض على نقل السلاح إلى ليبيا يجب أن يتوجه ضد السفن والطائرات التركية لأنه ما من دولة أخرى تخرق هذا الحظر سوى النظام التركي.