 الحاسي: الحكومة الليبية لم تسجل إصابات جديدة بكورونا لليوم العاشر على التوالي

أعلنت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا عدم تسجيل أي إصابات جديدة بالفيروس المستجد لليوم العاشر على التوالي في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الليبية.

وقال نائب رئيس اللجنة الطبية الاستشارية، الناطق الطبي الرسمي باسم اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا الدكتور أحمد الحاسي، لم نسجل أي حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، لليوم العاشر، سوى الإصابات الأربع التي أعلنا عنها سابقًا.

وأكد الحاسي في إيجاز صحفي اليوم السبت أن الوضع الوبائي المحلي لا يزال جيدا، وأن جميع نقاط الرصد مفعلة، داعيا المواطنين إلى مزيد الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

جدير بالذكر أن عدد الإصابات بكورونا في ليبيا بلغت 49 إصابة، وتم الإعلان عن تماثل 11 شخصا للشفاء، فيما سجلت حالة وفاة لسيدة مسنة تبلغ من العمر 85 عاما بسبب الفيروس.