الكتيبة 155 مشاة توضح الوضع في محور عين زارة جنوب طرابلس

اوضحت الكتيبة 155 مشاة التابعة للجيش الوطني تطورات الوضع في محور عين زارة جنوب العاصمة طرابلس ، والذي شهد هجوم لقوات الوفاق بالتزامن مع هجومها على مدينة ترهونة.

وقالت الكتيبة في بيان صادر عنها، أن القوات المسلحة نجحت في التصدي لمحاولة قوات الوفاق للتقدم باتجاه مواقع الجيش الوطني في عين زارة والتي حاولت من خلال هذا الهجوم التخفيف على خسائرها في محور القربوللي ، مشيرة إلى أن مدفعية الكتيبة 155 وبعد رصد تحركات الوفاق من تدمير عربتين مدرعتين و استهداف نقاط تجمع قوات الوفاق، وافشال الهجوم قبل انطلاقة بدون خسائر، وفقا للبيان.

وافادت الكتيبة أن مفرزة الهاون تمكنت من قطع الطريق على المرتزقة السوريين وتكبيدهم خسائر في الأرواح وإجبارهم على الانسحاب باتجاه منطقة الكحيلي، مطمئنة الجميع ان الامور و الوضع الميداني ممتاز.

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