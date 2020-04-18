بلدية البيضاء تبدي استعدادها لاستقبال سكانها العائدين من الخارج

بلدية البيضاء تبدي استعدادها لاستقبال سكانها العائدين من الخارجأكد رئيس المجلس التسييري لبلدية البيضاء علي حسين اليوم، استعداد البلدية لاستقبال المواطنين التابعين لها والعائدين من خارج البلاد.

رئيس المجلس التسييري أكد في كتاب أن البلدية على استعداد تام لتجهيز مقر للحجر الصحي للعائدين من الخارج لمدة 14 يوما، للتأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس كورونا، موجها الشكر للقائد العام للقوات المسلحة على إصدار القرار بشأن عودة كافة المواطنين الليبيين العالقين في الخارج، كما توجه بالشكر إلى اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا على الجهود التي تبذلها.

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