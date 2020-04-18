«النايض» ناعياً «اللواء سعد مسعود»: لقى ربه مظلوماً في سجون طرابلس

نعى رئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة، سفير ليبيا الأسبق لدى الإمارات، عارف النايض، اللواء سعد مسعود، الذي توفي أمس الجمعة، في إحدى سجون طرابلس، رغم صدور أحكام قضائية مؤكدة برائته منذ سنوات.

قال “النايض” في بيان، اليوم السبت: “أتقدم بالعزاء إلى إخوتنا (قبيلة القذاذفة) في فقيد الوطن، سيادة اللواء سعد مسعود، رحمه الله، والذي لقي ربه مسجونا مظلوما، وأدعو الله أن يفك أسر الأبرياء من السجناء والمحتجزين بالمخالفة للقانون الليبي”.

أضاف “النايض”: “كما أتقدم بالعزاء إلى أسرته وأصدقائه وزملائه رفاق السلاح في الجيش الليبي، وزملائه في الوسط الرياضي الليبي عامة، وفي (نادي الاتحاد) خاصة، والذي ترأسه بتفان لعدة سنوات، رحمه الله”.