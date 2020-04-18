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«النايض» ناعياً «اللواء سعد مسعود»: لقى ربه مظلوماً في سجون طرابلس

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

نعى رئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة، سفير ليبيا الأسبق لدى الإمارات، عارف النايض، اللواء سعد مسعود، الذي توفي أمس الجمعة، في إحدى سجون طرابلس، رغم صدور أحكام قضائية مؤكدة برائته منذ سنوات.

قال “النايض” في بيان، اليوم السبت: “أتقدم بالعزاء إلى إخوتنا (قبيلة القذاذفة) في فقيد الوطن، سيادة اللواء سعد مسعود، رحمه الله، والذي لقي ربه مسجونا مظلوما، وأدعو الله أن يفك أسر الأبرياء من السجناء والمحتجزين بالمخالفة للقانون الليبي”.

أضاف “النايض”: “كما أتقدم بالعزاء إلى أسرته وأصدقائه وزملائه رفاق السلاح في الجيش الليبي، وزملائه في الوسط الرياضي الليبي عامة، وفي (نادي الاتحاد) خاصة، والذي ترأسه بتفان لعدة سنوات، رحمه الله”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • لاشماته والموت حق ولكن ما هى انجازاته هل لكونه حرس القذافى الشخصى لسنوات او معاقره الخمر ونساء والاستيلاء على مال العام ربما هذه انجزات فقيدكم وهذا تركه القذافى أما مجانين غربى الاطوار وأما مجرمين سراق مال العام

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  • الله يرحمه فعلا ظلم لعدم وجود قضاء نزيه وشجاع يحاكمه محاكمة عادلة ولكن لايعني انه ليس مجرما في وقتا من الاوقات فهو لم يحاكم علي اجرامه بل تم ابتزازه للحصول علي اموال الشعب المنهوبة في عهد القدافي من مجرمين يقبعون في قاعدة الملاحة هولاء امثالك ياواطئ ( النايض) الا انهم يرتدون ثوب أخر.

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