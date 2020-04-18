بالصور: انتشار أمني كثيف ببلديات الساحل الغربي

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، اليوم السبت، نشر قوة إدارة شؤون المرور والتراخيص في بلديات الساحل الغربي « صرمان، صبراتة، العجيلات»، للمجاهرة بالأمن ودعم الأجهزة الأمنية هناك في الحفاظ على الاستقرار، وكذلك الإسهام في تطبيق قرار حظر التجول المفروض ضمن تدابير مواجهة فيروس «كورونا» المستجد.

وقالت الوزارة في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن ذلك جاء تنفيذًا لتعليمات وزير الداخلية بالمحافظة على الاستقرار والأمن داخل «المدن الغربية المحررة»، وبتوجيهات مباشرة من من مدير إدارة المرور والتراخيص، العميد الصديق الشيباني.

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وتظهر صور نشرتها وزارة الداخلية على صفحتها بموقع «فيسبوك»، تجول القوة في عدد من شوارع ومناطق صرمان وصبراتة والعجيلات، وتفعيل الدوريات الثابتة والمتحركة في عدد من النقاط والتمركزات الأمنية، لضبط المخالفين والمحافظة على الأمن.

وكانت مديرية أمن طرابلس أعلنت أمس الجمعة، زيارة وفد أمني لمديريات الأمن بمدينتي صبراتة وصرمان، ومراكز الشرطة التابعة لهما، للوقوف على الأوضاع الأمنية في المدينتين. ويأتي ذلك بعدما أعلن الناطق الرسمي باسم قوات حكومة الوفاق، العقيد طيار محمد قنونو، سيطرة قوات حكومة الوفاق على مدينتي صبراتة وصرمان إلى جانب مدن الساحل الغربي، في 13 أبريل الجاري.

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