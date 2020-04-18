برلماني أوروبي: الحظر يجب أن يطال السفن والطائرات التركية لأنها من تخرقه

قال عضو البرلمان الأوروبي إيفان دافيد، إن نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستغل انشغال السفن التابعة للاتحاد الأوروبي بإنقاذ المهاجرين الذين يرسلهم إلى اليونان؛ لإرسال سفن شحن تحمل الآلاف من الإرهابيين من سوريا، وعسكريين أتراكا إلى ليبيا للقتال إلى جانب المليشيات الموجودة فيها.

وأضاف إيفان دافيد في تصريح له اليوم، أن وقاحة أردوغان ليس لها حدود، مشيرا إلى أنه على الرغم من وجود حظر ملزم من مجلس الأمن على تصدير السلاح إلى ليبيا، فإن السفن التركية تم ضبطها وهي تهرب أسلحة ثقيلة بشكل غير شرعي إلى ليبيا، مشددا على أن الحظر المفروض على نقل السلاح إلى ليبيا يجب أن يتوجه ضد السفن والطائرات التركية، لأنه ما من دولة أخرى تخرق هذا الحظر سوى النظام التركي.

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