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برلماني أوروبي: الحظر يجب أن يطال السفن والطائرات التركية لأنها من تخرقه

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

قال عضو البرلمان الأوروبي إيفان دافيد، إن نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستغل انشغال السفن التابعة للاتحاد الأوروبي بإنقاذ المهاجرين الذين يرسلهم إلى اليونان؛ لإرسال سفن شحن تحمل الآلاف من الإرهابيين من سوريا، وعسكريين أتراكا إلى ليبيا للقتال إلى جانب المليشيات الموجودة فيها.

وأضاف إيفان دافيد في تصريح له اليوم، أن وقاحة أردوغان ليس لها حدود، مشيرا إلى أنه على الرغم من وجود حظر ملزم من مجلس الأمن على تصدير السلاح إلى ليبيا، فإن السفن التركية تم ضبطها وهي تهرب أسلحة ثقيلة بشكل غير شرعي إلى ليبيا، مشددا على أن الحظر المفروض على نقل السلاح إلى ليبيا يجب أن يتوجه ضد السفن والطائرات التركية، لأنه ما من دولة أخرى تخرق هذا الحظر سوى النظام التركي.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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  • يجب مشاركة الاواكس المصرى فى المراقبة ويتميز بامكانيات هائلة انقلها لكم من احد المواقع العسكرية
    طائرة الإنذار المبكر والتحكم المحمول جواً الأواكس E2C المصرية وهي الدولة الإفريقية الوحيدة التي تمتلك هذا النوع من الطائرات المتطورة
    13 أغسطس، 2019 نور الدين لا تعليق

    تنفرد القوات الجوية المصرية بأنها المشغل الوحيد لطائرات الإنذار المبكر والتحكم المحمول جواً (الأواكس) في القارة الأفريقية.

    حديثنا فى هذا الموضوع سيكون عن طائرات الإنذار المبكر والتحكم المحمول جواً الأواكس E2C المطورة لمعيار هوك 2000 وعن المهام التي تستطيع القيام بها. وهي طائرات إنذار مبكر وتحكم محمول جواً (AEW&C) أمريكية الصنع تشغلها القوات الجوية المصرية بعدد 8 طائرات.

    طائرات الإنذار المبكر / الأواكس E2C المصرية مجهزة بالرادار العملاق من طراز AN/APS-145 وهو رادار قادر على تتبع أكثر من 2000 هدف بري وبحري وجوي معا في آن واحد.

    الرادار العملاق مثبت أعلى الطائرة ، ويصل مداه الأقصى إلى 640 كيلو متر ويستطيع كشف الطائرات النفاثة من مدى يصل إلى 550 كيلو متر ، ويوفر قدرة كشف كاملة بزاوية قدرها 360 درجة ، وهو رادار محصن ضد عمليات التشويش ، وقادر على تغطية 25 مليون كم³ في المسحة الجوية الواحدة.

    نظرة على مهام طائرات الإنذار المبكر والتحكم المحمول جواً / الأواكس:

    تنفذ طائرات الإنذار المبكر مجموعة من المهام ذات التأثير المباشر في العمليات ومن ثم فإنها تضاعف من الإمكانيات القتالية للقوات ، وتشمل مهام طائرات الإنذار المبكر / الأواكس الأتي:

    1- اكتشاف الطائرات المعادية على جميع الارتفاعات من مسافات بعيدة وإنذار القوات منها وإمدادها بمعلومات مستمرة ، تشمل المدى والإتجاه وخط السير والسرعة والإرتفاع ، كما يمكن لطائرات الأواكس معرفة نوع الطائرة المعادية إذا كانت تقوم بالإشعاع عن طريق تحديد خواص الأجهزة الإلكترونية بالطائرة المعادية ، ومقارنتها بما هو موجود من بيانات في مكتبة التهديدات في الأواكس.

    2- الإتصال بالقواعد الجوية ، و بالمقاتلات الإعتراضية في الجو و قيادة عمليات الإعتراض الجوي من البداية إلى النهاية و توزيع الأهداف و توجيه المقاتلات و إنذارها من إقتراب الطائرات المعادية.

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