«مكافحة الأمراض» يتسلم لوازم 207 فحص «PCR» و7 آلاف مسحة أنف

تسلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم السبت، شحنة من مستهلكات أخذ وتحليل العينات لإجراء الفحوص المخبرية لتشخيص فيروس «كورونا» المستجد، مقدمة من وزارة الصحة بحكومة الوفاق.

وتشمل الشحنة 207 لوازم فحص «PCR» و7 آلاف «Nasal Swab» المستخدمة في أخذ مسحة من الأنف لإجراء فحص «PCR» المستخدم لتشخيص مرض «covid-19» وذلك حسب بيان منشور على صفحة وزارة الصحة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

اقرأ أيضا وصول لوازم إجراء 150 ألف فحص «pcr» و200 ألف اختبار سريع لفيروس «كورونا» من تركيا

يشار إلى أن الوزارة سلمت المركز الوطني لمكافحة الأمراض 10 آلاف قطعة من الأداة «Nasal Swab» قبل يومين، تنفيذًا للإجراءات التي اتخذها الوكيل العام، محمد هيثم عيسى، لتنفيذ الخطة الوطنية لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد، والمتعلقة بتوريد الاحتياجات المختلفة من بنود الإمداد الطبي.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا