لمواجهة وباء كورونا .. البعثة الأممية ترسل شحنة مساعدات إنسانية لليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم السبت، إرسال شحنة مساعدات طبية في طريقها إلى ليبيا، في إطار مواجهة وباء كورونا المستجد.

وذكرت البعثة الأممية في منشور مقتضب لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “بفضل التنسيق بين السلطات الليبية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، رحلة الأمم المتحدة للتضامن ضد كوفيد_19 في طريقها إلى ليبيا ضمن مجموعة من الرحلات تشمل 95 دولة، حاملة المواد الطبية والمعدات الضرورية”.

وسجلت ليبيا 49 إصابة بفيروس كورونا المُستجد حتى الآن، منها 4 حالات بمدينة بنغازي، وحالة وفاة واحدة بطرابلس، كما سجلت 11 حالة شفاء.

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