خارجية الحكومة الليبية تستعرض التقرير الشامل لحقوق الإنسان فى ليبيا

عقدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية ، اجتماعا اليوم السبت، لمناقشة التقرير الدوري الشامل للرد على التوصيات المقدمة في التقرير الثاني في مايو 2015 حول مختلف قضايا حقوق الإنسان، كما نوقش عدد من القوانين والقرارات التي اتخذتها الحكومة الليبية، ومجلس النواب.

وبحسب إيجاز صحفى للوزارة، يقدم هذا التقرير بشكل دوري كل خمس سنوات من الفريق العامل المعني بالتقرير الدوري الشامل في جنيف، مشيرا إلى أن الاجتماع تم بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي برئاسة وزير الخارجية والتعاون الدولي د.عبدالهادي الحويج، وبحضور السفير عبد الحميد المقيرحي مدير مكتب الوزير، و مدير إدارة المنظمات الدولية، و مدير إدارة آسيا أستراليا (وأعضاء فريق العمل المعني المكلف من الوزير بإعداد التقرير).