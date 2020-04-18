“218” تنشر إحصائيات حصرية لحركة المنافذ في ليبيا

تحصلت 218 على بيانات حصرية لحركة دخول المواطنين عبر المنافذ البرية والجوية في الفترة الممتدة ما بين يوم الـ15 من يناير حتى الـ18 من مارس الماضي.

وبحسب ما أفاد به مصدر من منظومة إدارة السيطرة بمصلحة الجوازات والجنسية لـ218، فقد دخل عبر المنافذ المذكورة 257 ألف و591 مواطنا، غالبيتهم من معبر رأس جدير الذي سجّل دخول 131 ألف و381 مواطنا.

وأظهرت البيانات أن مطار معيتيقة، المنفذ الجوي الوحيد في المنطقة الغربية قد سجل دخول 49122 مواطنا، يليه مطار مصراتة بـ 41742 مواطنا.

ووفقا لتسلسل الإحصائيات التنازلي، جاء معبر وازن رابعاً بتسجيله دخول 31921 مواطنا، مطار بنينا الدولي 14558، فيما عبر 6867 مواطنا من منفذ مساعد البري خلال الفترة المُحدّدة سابقاً.

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