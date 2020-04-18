“بلدي البيضاء” يستعد لتوفير حجر صحي للعائدين

أعلن المجلس البلدي البيضاء عن استعداده لاستقبال أبناء المدينة العالقين في الخارج في حال عودتهم إلى الوطن وحجرهم في أماكن مخصصة لذلك؛ للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.

وقال المجلس البلدي لمدينة البيضاء في بيان له، السبت، مخاطبا اللجنة العليا لمواجهة كورونا، إنه على استعداد كامل لاستقبال المواطنين التابعين لبلدية البيضاء والعائدين من الخارج وتجهيز مقر ليكون حجرا صحيا مطابقا للمواصفات ليقيموا فيه طيلة 14 يوما للتأكد من سلامتهم وخلوهم من الفيروس المستجد.

كما شكر المجلس أعضاء اللجنة العليا المشكلة لمواجهة فيروس كورونا على مجهوداتها في اتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها الحد من انتشار فيروس كوفيد 19، والقضاء عليه وشكر القائد الأعلى للجيش الوطني المشير خليفة حفتر لأخذه زمام المبادرة بالدعوة لإعادة الليبيين العالقين في الخارج.

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