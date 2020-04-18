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سامي الساعدي :الداعون للمصالحة أعداء لأنهم يحاولون إنقاذ “حفتر”

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم المدعو سامي الساعدي القيادي في الجماعة الليبية المقاتلة المدرجة على قوائم الإرهاب، والأمين العام لما يطلق عليه مجلس البحوث بـ “دار إفتاء الغرياني”،أن الداعين للمصالحة الوطنية هم الأعداء لأنهم بذلك ينقذون ” حفتر”،على حد زعمه.

وقال المدعو سامي الساعدي، القيادي الإرهابى على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك :”قبعات بيضاء تحتها خرق خضراء، يهرولون الآن لإنقاذ عبيد حفتر، باسم المصالحة، هم العدو فاحذرهم، أين محاولات حقن الدماء وأبناؤنا وأهالينا يموتون كل يوم بصواريخ الموت؟.. اطلعوا منه “متابعا :”الرحمة بالظالم قسوة على المظلوم”.

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • ضرط يا ساعدي كضريط مليشياتكم وأذكرك بمثل قديم زمان في عهد الاحتلال التركي لليبيا عندما يريد الليبيين ان يستخفوا بأهبال وببلاهت تصرف أي شخص أخرق يقولوا فلان ،فلان خلك منه يزابي في الترك بالضراط فقط (يقلد في الترك ) كونهم كانوا يضرطوا دون أستحياد او احترام لمن حولهم بمعني انه يحسن ان يضرط مثلهم ولكن لا يحسن ان ينجز أي شئ كما ينجزوه الاتراك فلم يحسن تقليدهم في شئ في مفيد إلا في كثرة الضراط دون أستحياء فالمليشيات المهزومه المدحوره اليوم وعندما لم تستطع آسر أي جندي من الجيش كما يفعل الجيش في آسر جنود من المرتزقه والمليشيات زابت أو قلدت الجيش تقليد كاذب بعرض مدنين اجبرتهم علي التجمع وتعمدت عرضتهم علي انهم جنود تم آسرهم سوّد الله وجوهكم من مليشيات شفيها هذه آخرتها يا حمقي يتم القبض علي مواطنين مدنيين واظهارهم علي انهم جنود للجيش تم آسرهم فلا واحد من الذين عرضتوهم كآسري تدل محلامحه علي انه عسكري فألعبوا غير فقد ورق بكم الشعب وفافتضح آمركم ولعنة الله علي القوم الكاذبين

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  • ياميبون الجيش الوطنى لم يطلب حتى الان اى دعم مباشر من الاشقاء بينما المعتوه اصابه السعار ويستخدم البوارج فى قصف مباشر للمدن الليبية ونقل اسلحة ومعدات بسرعة كبيرة دليل على خسائره الفادحة وتفوق الجيش الوطنى حيث يسيطر على اهم موارد ليبيا من نفط ومياه فى اقليمى برقة وفزان ويسيطر ايضا على نصف اقليم طرابلس واكبر قاعدة حصينة فى المنطقة الغربية فاى انقاذ ياحمار تخيل لو نفذ القائد الاعلى للجيش الوطنى ورئيس مجلس النواب طلبه امام مجلس النواب المصرى بطلب تدخل الجيش المصرى والطريق مفتوح امامه حتى مصراطة بلا اى عوائق برا وبحر دون المرور على المياه الدولية وجوا خلال ساعات لتصل قوات بربة تحتاج لنقل مثلها من تركيا اشهر وتكتاليف ضخمة لشحنها مع اماكنية تدميرها فى الطريق ففى النهاية المعركة محسومة للجيش الوطنى ولو كان المعتوه لديه القدرة على انقاذ الخوان لانقذ البشير فى السودان وانقذ مرسى ومرشد الاخوان سبع سنوات ذليل فى السجن فمن الذى ينقذ الخوان من خير اجناد الارض اذا صدرت الاوامر لهم وبعد استنزاف وانهاك الاتراك ليفروا كالجرذان

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  • قيسها ياما لامه دار الافتاء في طرابلس من الخارف الغرياني للمعتوه الساعدي بمعني ذلك ان دار الافتاء في معطله كون الذين يظهروا علينا عاهات وإعاقه ذهنيه لقد حوّل هؤلاء دار الافتاء الي دار الافتراء فالمفتري الغرياني انتم عارفينه جيدا وشدوا عندكم هذا العاهه الآخر سجلوه في قائمة المنحرفين عن شرع الله ومتلبسه شيطان الاخوان

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