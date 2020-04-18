اجتماعي ورفلة : نرفض اللقاءات المشبوهة داخل وخارج بني وليد مع مدينة مصراتة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، اليوم السبت، أنه يرفض كافة اللقاءات التي وصفها بـ”المشبوهة” داخل وخارج بني وليد مع مدينة مصراتة.

وذكر المجلس في بيان مرئي له، أن عمله كان عملاً جبارًا، ونتج عنه زخم شعبي وتفاعل جماهيري منقطع النظير، وترجمة لمواقف بني وليد المشرفة الرافضة للمؤامرة والمتصدي للفرنجة وأذنابهم، حسب البيان .

وتابع “إن ورفلة وروحها بني وليد لن يضيرها التنطع ولا يمكن أن تعطي القيادة لغير من ترتضيه، وتتوسم فيهم الغيرة والفزعة والحرص على التاريخ وصون المبدأ وتضحيات ابنائها”.

وواصل “إن المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة أنقى وأطهر من أن يطاله المتهارون، وأسمى من أن يناله الزاحفون، ويرفض المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة اللقاءات المشبوهة داخل وخارج بني وليد مع مدينة مصراتة، كما نرفض وبشدة العبث بمصير دم الشهداء في كل زمان ومكان”.

يشار إلى أن هذا البيان جاء عقب زيارة عميد بلدية بني وليد سالم علي انوير على رأس وفد رفيع المستوي، ضم عدد من الحكماء والأعيان والأطياف الاجتماعية بالمدينة، ومسؤولي القطاعات الخدمة بالمدينة، ومدير الأمن وآمر بوابة إيليس، ومدير المرور والترخيص، ومدير النجدة بالمديرية، زيارة إلى مدينة مصراتة.

وكان في استقبال الوفد عميد بلدية مصراتة وعدد من الحكماء والأعيان وآمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء محمد الحداد، وآمر غرفة تحرير سرت الجفرة التابعة لقوات الوفاق ،عميد إبراهيم بيت المال، ورئيس الهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق حسن اونيس، وعدد من أعيان مصراتة.

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