شحنة معدات لفحص كورونا تصل “مكافحة الأمراض”

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، السبت، تسليم المركز الوطني لمكافحة الأمراض، شحنة من مستهلكات أخذ وتحليل العينات المستخدمة في إجراء الفحوص المخبرية لتشخيص فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في بيان، إن الشحنة تتمثل في 207 قطع من الـ”PCR KITS” و7 آلاف قطعة من أداة (Nasal Swab) المستخدمة لأخذ مسحة من الأنف لإجراء فحص PCR المستخدم لتشخيص مرض (covid-19) الناتج عن فيروس كورونا.

ولفتت الوزارة إلى أنها سلّمت المركز الوطني لمكافحة الأمراض 10 آلاف قطعة من الأداة Nasal Swab) ) قبل يومين، تنفيذًا للإجراءات التي اتخذها وكيل الوزارة محمد عيسى لتنفيذ الخطة الوطنية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والمتعلقة بتوريد الاحتياجات المختلفة من بنود الإمداد الطبي.

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