الإعلام الحربي: الجيش يقتل ويأسر عدداً من عناصر المليشيات عقب محاولتهم دخول ترهونة بغطاء ‏جوي تركي

قالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقوات المسلحة الليبية، إن صباح هذا اليوم، قامت الجماعات الإرهابية ومجموعات المليشيات الموالين للعدوان التركي وتحت غطاءٍ جويّ تركي، بمحاولاتٍ بائسة للاقتراب من مدينة ترهونة ، إلا أن جنودنا كانو لهم بالمرصاد .

وأضافت الشعبة فى إيجاز صحفي مساء اليوم السبت، تمكنت القوات المُسلحة من التصدي لهذه المحاولات ودحرت العدو وردته وتكبّدَت هذه الجماعات خسائراً كبيرة وتم أسر العديد من أفرادهم والتحفظ على عددٍ من جُثثهم التي تركوها مُلقاةً في العراءِ بعد أن ولّوا الدبر أمام قسوَة ضربات وحداتنا .