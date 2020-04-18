اخبار ليبيا الان

الإعلام الحربي: الجيش يقتل ويأسر عدداً من عناصر المليشيات عقب محاولتهم دخول ترهونة بغطاء ‏جوي تركي

تم النشر منذُ ساعتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقوات المسلحة الليبية، إن صباح هذا اليوم، قامت الجماعات الإرهابية ومجموعات المليشيات الموالين للعدوان التركي وتحت غطاءٍ جويّ تركي، بمحاولاتٍ بائسة للاقتراب من مدينة ترهونة ، إلا أن جنودنا كانو لهم بالمرصاد .

وأضافت الشعبة فى إيجاز صحفي مساء اليوم السبت، تمكنت القوات المُسلحة من التصدي لهذه المحاولات ودحرت العدو وردته وتكبّدَت هذه الجماعات خسائراً كبيرة وتم أسر العديد من أفرادهم والتحفظ على عددٍ من جُثثهم التي تركوها مُلقاةً في العراءِ بعد أن ولّوا الدبر أمام قسوَة ضربات وحداتنا .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك