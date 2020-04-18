وصول 5 آلاف كاشف اختبار فيروس كورونا إلى مطار مصراتة الدولي

أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق عن وصول شحنة تضم 5 آلاف كاشف اختبار فيروس كورونا إلى مطار مصراتة الدولي.

وبحسب بيان للوزارة اليوم، يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها «الخارجية» بالتنسيق مع الخارجية الصينية لمد وزارة الصحة الليبية والمركز الوطني لمكافحة الأمراض بالمستلزمات والأدوات الطبية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا.

من جانبها أكدت السفارة الليبية في بكين أن هذه الشحنة تبرعت بها مدينة كوانغجو، للدولة الليبية في إطار التنسيق مع وزارة الخارجية وتم تسليمها إلى السفارة التي قامت بدورها بشحنها عبر مطار هونغ كونغ، مثمنة هذا الموقف من السلطات المحلية بالمدينة.

وأكدت أن هناك تنسيقا مستمرا لاستلام المزيد من المساعدات حسب وعود تلقتها السفارة من السلطات الصينية.

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