وصفته بـ«مفتي القتل والدم».. قناة مصرية تعرض فيديو «فتوى الانتحار للغرياني»

علق الإعلام المصري الشهير نشأت الديهي، على تصريحات المفتي المعزول المقيم بتركيا الصادق الغرياني، الداعم للجماعات الإرهابية، حول فتواه بجواز تفجير عناصر المليشيات في جنود الجيش الوطني الليبي، والذي وصفه بأنه «مفتي الدم والقتل».

وعرض «الديهي» ببرنامج “بالورقة والقلم” الذي يذاع على قناة ten المصرية مقطع فيديو للمفتي المعزول وهو يقول إن التفجير في العدو في عملية انتحارية بهدف إحداث خسائر وإرهاب العدو جائز شرعًا، وأن هناك البعض من صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، كانوا يلقون بأنفسهم من خلف أسوار العدو ويضحون بأنفسهم من أجل اقتحام الحصون، لذلك لا إثم على المسلم إذا فعل ذلك بغية إيذاء عدوه.

وقال الإعلامي نشأت الديهي، في تعليقه على على الفيديو: «هؤلاء هم من يفتون بالقتل والدم، هذا المفتي المعزل من قبل البرلمان الليبي، هو أحد أسباب استمرار الحرب الدائرة حتى الآن في ليبيا وما تشهده ليبيا من تدمير وقتل وموت لأبنائها، لعن الله من رمى بالناس في التهلكة من أجل تحقيق مصالح شخصية».

ويواصل المفتي المعزول المقيم في تركيا، الصادق الغرياني، عرض آرائه وفتاواه المثيرة للجدل، بإباحته العمليات الإرهابية وتفجير الشباب لأنفسهم ضد قوات الجيش الليبى لتكبيدهم خسائر كبيرة فى المعدات والأرواح.

ورد الغرياني خلال استضافته فى برنامج “الإسلام والحياة”، الذى تبثه قناة “التناصح”، الأربعاء الماضي، على سؤال أحد المشاهدين حول إن كان يجوز لمن وصفهم بـ”الثوار” أو أحد منهم تفجير نفسه خشية الوقوع في الأسر مبينا: ”قتل النفس منهي عنه فقد يقع في الأسر وينجيه الله، وقد يخاف أن يقع في الأسر ويأتي من ينقذه، التفجير في العدو بمعنى أن يكون فيه نكاية للعدو أي توجد فيه أثر وهزة وانكسار هذا مشروع وجائز”.

ورأى مراقبون أن إجازة الغرياني للعمليات الانتحارية، وقبلها ترحيبه بخروج المتطرفين من سجن صرمان، ودعواته المتكررة لإخراج المتطرفين من سجون “قوات الردع” المتطرفة في معيتيقة، مجرد شيفرة لتحفيز المتطرفين الخارجين من السجون قبل أيام على تنفيذ عمليات انتحارية.

وعلق محمد خليفة العكروت، سفير ليبيا الأسبق لدى سلطنة عمان والبحرين، على فتوى الغرياني، قائلا على حسابه بـ”فيسبوك”: “لا أعتقد أن الشباب الليبي وصل الى مرحلة تفجير نفسه، مهما كانت الاحوال، ممكن يقاتل الى آخر رمق، لكن العمليات الانتحارية التفجيرية، اظنها لازالت لم تتغلغل في فكر الشاب ولم يقتنعوا بها بعد”.

وأعرب “العكروت” عن إعجابه وتأييده، بأحد التعليقات القائلة: “أن تصل بنا السياسة النتنة إلى هذا الحد..وهو جواز التفجير الإنتحاري..فهذا والله شيء يدمي القلب.. وعلماء الأمة المعروفين أفتوا بحرمة هذا الأمر.. وعلى سبيل الذكر، الألباني، ابن باز، ابن عثيمين، مقبل، الفوزان، اللحيدان، العباد، النجمي، فركوس وغيرهم فإلى الله المشتكى”.