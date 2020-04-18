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كاشفًا وجود 6 بوارج تركية بالمنطقة الغربية .. المسماري: ضباط أتراك يقودون العمليات المسلحة في طرابلس

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أكد الناطق باسم القوات المسلحة العربية الليبية اللواء أحمد المسماري، وجود ضباط أتراك في أراض المعركة بالمنطقة الغربية، ويتحكمون في العمليات المسلحة عبر استخدام القناصة ومنظومات الدفاع الجوي والتشويش والطائرات التركية المسيرة.

المسماري كشف في تصريحاتات لصحيفة “الاتحاد”، عن وجود من أربع إلى ست بوارج تركية في المنطقة الغربية، يتم التحكم بها عبر ضباط أتراك، مشيرا إلى تمكن القوات المسلحة من إسقاط 6 طائرات مقاتلة للمليشيات المسلحة منذ بدء العمليات على طرابلس في أبريل الماضي.

وأوضح أن كل الأسلحة التي وردت إلى المليشيات المسلحة بعد شهر يناير الماضي، تأتي لدعم المرتزقة السوريين، خاصة في استخدام المدفعية والهاون والمدرعات التركية، مضيفا أن سلاح المليشيات يأتي بالكامل من تركيا، حيث يواجهون الجيش التركي بسفنه وبوارجه وطائراته، وفقا لقوله.

وذكر أن متطرفين من تنظيمي القاعدة وداعش بمشاركة إرهابيين فارين من مدينة بنغازي شاركوا في الهجوم على مدينتي صرمان وصبراتة وسقوطهما في قبضة حكومة الوفاق، مؤكدا أنهم ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية، من قتل وذبح للمواطنين وحرق للممتلكات الخاصة وسرقة الممتلكات العامة، مثل مؤسسة الزكاة.

وفي سياق متصل، أكد المسماري إحراز تقدم في عين زارة وأبو سليم، ودخول الحي من الجهة الجنوبية والجنوبية الغربية، قائلا “استرجعنا أسلحة وذخائر وأسرنا سوريين، وكل الجبهات مفتوحة في القرة بوللي والقويعة وعين زارة وصلاح الدين إلى أبو سليم وطريق المطار حتى منطقة العزيزية تشهد اشتباكات وكل الجبهات تعمل بشكل كبير”.

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  • يامعالي المسمارى خفف من التصريحات فقد رئينا تصريحات متكررة حول التعزيزات التركية من جنود وآليات وأنتم تتفرجون وتتباكون وكأن الأمر لايعنيكم….!!
    أين تصريحاتكم بالمواجهة البرية والبحرية والجوية….!!؟ ماذا تنتظرون
    حتى يتدخل الجيش التركى بكامله…؟
    يامعالى ( المسمارى )لقد استفحل
    الأمر والشعب يكاد أن ينقلب عليكم .
    لذا ما الذى يمنعكم بالاستنجاد كما استنجد الآخرين، فكلما تباطىتم وتمهلتم تزيد الأمور تعقيدا. اقول لكم بأن أيدينا على صدورنا والخوف كل الخوف من ضياع المواقع التى تم تحريرها ك غريان ومن وراء غريان.
    لذا يكفينا التهريج والاغانى التى صدعتونا بها ليل نهار وتكرار المديح الذى فى غير محله فى الوقت الراهن وكفانا من ساعة (0 ) ارجوكم..

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