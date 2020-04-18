كاشفًا وجود 6 بوارج تركية بالمنطقة الغربية .. المسماري: ضباط أتراك يقودون العمليات المسلحة في طرابلس

أكد الناطق باسم القوات المسلحة العربية الليبية اللواء أحمد المسماري، وجود ضباط أتراك في أراض المعركة بالمنطقة الغربية، ويتحكمون في العمليات المسلحة عبر استخدام القناصة ومنظومات الدفاع الجوي والتشويش والطائرات التركية المسيرة.

المسماري كشف في تصريحاتات لصحيفة “الاتحاد”، عن وجود من أربع إلى ست بوارج تركية في المنطقة الغربية، يتم التحكم بها عبر ضباط أتراك، مشيرا إلى تمكن القوات المسلحة من إسقاط 6 طائرات مقاتلة للمليشيات المسلحة منذ بدء العمليات على طرابلس في أبريل الماضي.

وأوضح أن كل الأسلحة التي وردت إلى المليشيات المسلحة بعد شهر يناير الماضي، تأتي لدعم المرتزقة السوريين، خاصة في استخدام المدفعية والهاون والمدرعات التركية، مضيفا أن سلاح المليشيات يأتي بالكامل من تركيا، حيث يواجهون الجيش التركي بسفنه وبوارجه وطائراته، وفقا لقوله.

وذكر أن متطرفين من تنظيمي القاعدة وداعش بمشاركة إرهابيين فارين من مدينة بنغازي شاركوا في الهجوم على مدينتي صرمان وصبراتة وسقوطهما في قبضة حكومة الوفاق، مؤكدا أنهم ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية، من قتل وذبح للمواطنين وحرق للممتلكات الخاصة وسرقة الممتلكات العامة، مثل مؤسسة الزكاة.

وفي سياق متصل، أكد المسماري إحراز تقدم في عين زارة وأبو سليم، ودخول الحي من الجهة الجنوبية والجنوبية الغربية، قائلا “استرجعنا أسلحة وذخائر وأسرنا سوريين، وكل الجبهات مفتوحة في القرة بوللي والقويعة وعين زارة وصلاح الدين إلى أبو سليم وطريق المطار حتى منطقة العزيزية تشهد اشتباكات وكل الجبهات تعمل بشكل كبير”.

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