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بعد هجومهم على ثلاثة محاور.. الجيش ينتزع أراضى جديدة من المليشيات ويأسر عدداً منهم

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قالت مصادر عسكرية لـ”الساعة24″، إن محاور مدينة” ترهونه ” و محاور العاصمة ‏طرابلس، شهدت في ساعات الصباح الأولى اشتباكات قوية مع ميلشيات حكومةالسراج، حيث ‏حاولت القيام بعمل عسكري ولكنه فشل، و نتج عنها تقدم في بعض من محور طرابلس منها ‏صلاح الدين ومحور مشروع بوسليم ومحور الطويشه وعين زارة.‏

وأضافت المصادر، شهدت مدينة “ترهونه” اليوم اشتباكات عنيفه من ثلاث محاور سوق ‏الجمعه الزطارنه والقربولي في محاوله فاشله للحشد المليشياوي للسيطره علي” ترهونه ‏انسحبت القوات المسلحة من بعض نقاط منها مثلث القوامات الذي اعلنت مليشيات الحشد ‏السيطره عليه وبعد ساعات من الاشتباكات العنيفه وصمود قواتنا المسلحه وانتفاظ اهالي ‏ترهونه بالكامل تم استرجاع جميع النقاط وتحرير منطقة سوق الجمعه والمصابحه بالكامل بعد ‏طرد العدو منها واسترجاع عدد “7” اليات مسلحه كانت بحوزتهم والقبض على عدد منهم و.‏

وتابعت المصادر، أما محور عين زارة ، شهد ايضآ هجوم فاشل آخر ظهيرة اليوم فحاولت ‏المليشات الالتفاف من جهة مسجد الفطرة وتكثيف النيران من جهة النادي الدبلوماسي فسقطت ‏فالمحظور ونجحت وحدات القوات المسلحة في الاستدراج الذكي قبل دكهم بشراسة والنتيجة ‏كالعادة لاشي لهم الا عدد من قتلاهم وحرق اليه مسلحه مقبل سرية الهاون التابعه لقوة ‏عمليات اجدابيا

وأردفت المصادر، وشهد محور الطويشة – وبتاريخ اليوم سجل اشتباكات قويه جدآ بعد تراجع ‏القوات المسلحه من بعض المواقع لنا استمرت الاشتباكات لساعات طويله وبعدها قامة قواتنا ‏بالهجوم الكاسح واعادة السيطره من جديد علي المواقع التي انسحبت منها صباح اليوم اعلنت ‏الكتيبة 166 والعديات القبض علي عدد “13” تابعين للحشد المليشياوي بعد التفاف عليهم في ‏محور الطويشه واسترجاع عربه مسلحه عليه سلاح نوع “دوشكه” وانسحاب او هروب باقي ‏المجموعات الارهابيه بالكامل من المحور

وفى محوري بوسليم و وادي الربيع، قد شهدا تعامل بمدفعية الهاون والمدفعيه لنقاط تجمع ‏للعدو ،كانت الإصابات مباشرة ودقيقة جدآ واستهدفت ايضآ مدفعية القوات المسلحة قاعدة ‏معيتيقه بضربات قوية.‏

من جهتها، قالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقوات المسلحة الليبية، إن صباح هذا اليوم، ‏قامت الجماعات الإرهابية ومجموعات المليشيات الموالين للعدوان التركي وتحت غطاءٍ جويّ ‏تركي، بمحاولاتٍ بائسة للاقتراب من مدينة ترهونة ، إلا أن جنودنا كانو لهم بالمرصاد .‏

وأضافت الشعبة فى إيجاز صحفي مساء اليوم السبت، تمكنت القوات المُسلحة من التصدي ‏لهذه المحاولات ودحرت العدو وردته وتكبّدَت هذه الجماعات خسائراً كبيرة وتم أسر العديد ‏من أفرادهم والتحفظ على عددٍ من جُثثهم التي تركوها مُلقاةً في العراءِ بعد أن ولّوا الدبر أمام ‏قسوَة ضربات وحداتنا .‏

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • أكيد جل القتلي من مصراته لا حوله ولا قوه إلا بالله يا آسفي علي مصراته تحلم ببسط نفوذها علي سائر ليبيا فضحت بخيرة شبابها كقربان في مسلخ اطماع الزعامه واوهام العظمه فهذا النزق الطفولي قد اودي بشباب المدينه الي التهلكه فعلي مدي التاريخ وهذه المدينه آسيره لعنجهيه شبابها الذين جعلوها تتلقي في الصفعات العنيفه والهزائم المريره فقديما وقعت هزيمه كبري للسويحلي علي تخوم اجدابيا في غزوته الخرقاء لإمارة السنوسيه ثم فضيحة أستسلام السويحلي في بني وليد وطلب العفو وكتب بخط يده سطور انكسار كبرياءه وطلبه للعفو من عبد النبي بالخير ومع هذا لم يسلم رأسه من القطع فقد قطع رأسه وفي العصر الحديث هزم جمع المصاريت ومن والاهم الهجوم علي الموانئ النفطيه عصابات أسموها الشروق وعصابات اسموها فقر ليبيا وطردوا من البريقه شر طرده وحاليا تخوض مصراته حرب خاسره ولا امل لها في النجاح حتي بنسبه 2% او 5% لأن كل المدن تعادي مصراته حتي المدن التي تلتزم الصمت حاليا فلماذا هذه المدينه تولع محرقه وقودها خيرة شبابها في غير طاعة الله وفي غوت باطل فالي متي هذه المدينه لا تعقل وتترك الركض وراء اوهام زعامة ليبيا فلا ولن يتحقق لها هذا الحلم الاهوج الأخرق

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  • تحية الى اسود الجيش الوطنى الذين قهروا الجرذان التركية والمرتزقة الاتراك كالعادة ونصبوا لهم المصائد لتحصدهم واكيد قنونو الان عمل بيبيه على نفسه هو والسلطان المعتوه الذى يطارده كابوس حفتر فى منامه ويتمنى ان ينقذه من المأزق ولكن المشكلة ان العالم مشغول بجائحة الكورونا والقوى هو من يكسب والجيش الوطنى كسبان ياخيبتك يااردوغان تحولت ترهونة والوطية لمقبرة للمرتزقة السوريين وتحرير اداب وعفرين بات قريب بعد نفاذ مليشيات سورية معارضة لبشار فى ليبيا المفروض سوريا تعطى اسلحة للجيش الليبى فلم يعد لها لزوم فالمليشيات السورية عمياء تبحث عن بشار فى ليبيا والمفروض ان نرسلهم الى بشار ولى امرهم يسلخهم لمعرفته

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  • اه يالمونة يالمونة الخوان اخذوا صابونة وهزموا فى ترهونة حصوة فى عين اللى ما يصلى على النبى وحصوة فى مؤخرة قنونو كورونو وخازوق فى مؤخرة اردوغان وتحية للرجال الجدعان فى ترهونة

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