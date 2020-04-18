بعد هجومهم على ثلاثة محاور.. الجيش ينتزع أراضى جديدة من المليشيات ويأسر عدداً منهم

قالت مصادر عسكرية لـ”الساعة24″، إن محاور مدينة” ترهونه ” و محاور العاصمة ‏طرابلس، شهدت في ساعات الصباح الأولى اشتباكات قوية مع ميلشيات حكومةالسراج، حيث ‏حاولت القيام بعمل عسكري ولكنه فشل، و نتج عنها تقدم في بعض من محور طرابلس منها ‏صلاح الدين ومحور مشروع بوسليم ومحور الطويشه وعين زارة.‏

وأضافت المصادر، شهدت مدينة “ترهونه” اليوم اشتباكات عنيفه من ثلاث محاور سوق ‏الجمعه الزطارنه والقربولي في محاوله فاشله للحشد المليشياوي للسيطره علي” ترهونه ‏انسحبت القوات المسلحة من بعض نقاط منها مثلث القوامات الذي اعلنت مليشيات الحشد ‏السيطره عليه وبعد ساعات من الاشتباكات العنيفه وصمود قواتنا المسلحه وانتفاظ اهالي ‏ترهونه بالكامل تم استرجاع جميع النقاط وتحرير منطقة سوق الجمعه والمصابحه بالكامل بعد ‏طرد العدو منها واسترجاع عدد “7” اليات مسلحه كانت بحوزتهم والقبض على عدد منهم و.‏

وتابعت المصادر، أما محور عين زارة ، شهد ايضآ هجوم فاشل آخر ظهيرة اليوم فحاولت ‏المليشات الالتفاف من جهة مسجد الفطرة وتكثيف النيران من جهة النادي الدبلوماسي فسقطت ‏فالمحظور ونجحت وحدات القوات المسلحة في الاستدراج الذكي قبل دكهم بشراسة والنتيجة ‏كالعادة لاشي لهم الا عدد من قتلاهم وحرق اليه مسلحه مقبل سرية الهاون التابعه لقوة ‏عمليات اجدابيا

وأردفت المصادر، وشهد محور الطويشة – وبتاريخ اليوم سجل اشتباكات قويه جدآ بعد تراجع ‏القوات المسلحه من بعض المواقع لنا استمرت الاشتباكات لساعات طويله وبعدها قامة قواتنا ‏بالهجوم الكاسح واعادة السيطره من جديد علي المواقع التي انسحبت منها صباح اليوم اعلنت ‏الكتيبة 166 والعديات القبض علي عدد “13” تابعين للحشد المليشياوي بعد التفاف عليهم في ‏محور الطويشه واسترجاع عربه مسلحه عليه سلاح نوع “دوشكه” وانسحاب او هروب باقي ‏المجموعات الارهابيه بالكامل من المحور

وفى محوري بوسليم و وادي الربيع، قد شهدا تعامل بمدفعية الهاون والمدفعيه لنقاط تجمع ‏للعدو ،كانت الإصابات مباشرة ودقيقة جدآ واستهدفت ايضآ مدفعية القوات المسلحة قاعدة ‏معيتيقه بضربات قوية.‏

من جهتها، قالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقوات المسلحة الليبية، إن صباح هذا اليوم، ‏قامت الجماعات الإرهابية ومجموعات المليشيات الموالين للعدوان التركي وتحت غطاءٍ جويّ ‏تركي، بمحاولاتٍ بائسة للاقتراب من مدينة ترهونة ، إلا أن جنودنا كانو لهم بالمرصاد .‏

وأضافت الشعبة فى إيجاز صحفي مساء اليوم السبت، تمكنت القوات المُسلحة من التصدي ‏لهذه المحاولات ودحرت العدو وردته وتكبّدَت هذه الجماعات خسائراً كبيرة وتم أسر العديد ‏من أفرادهم والتحفظ على عددٍ من جُثثهم التي تركوها مُلقاةً في العراءِ بعد أن ولّوا الدبر أمام ‏قسوَة ضربات وحداتنا .‏