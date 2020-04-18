مركز مكافحة الامراض يكشف نتيجة 18 حالة اشتباه بكورونا

كشف المركز الوطني لمكافحة الامراض في بيان له عن نتيجة 18 حالة اشتباه جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا.

وقال المركز في البيان الذي حمل الرقم 41 أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الامراض استلم يوم السبت الموافق 18 أبريل 2020م عدد ( 8 ) عينات وكانت النتائج علي النحو الآتي :

ــ عدد (18) عينة وجميعها سالبة.

ومن جديد لم يكشف المركز عن اي تفاصيل أخرى بشأن مناطق العينات الواصلة للمركز.

وكان عدد حالات الاصابة في ليبيا قد إرتفع الخميس الماضي إلى 49 حالة موجبة وحاملة لفيروس كورونا المستجد، فيما شفي منه 11 حالة وتوفيت حالة واحدة.

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