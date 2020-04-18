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التفاصيل الكاملة لمعارك السبت.. من طرابلس إلى ترهونة

تم النشر منذُ 54 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نشرت شعبة الإعلام الحربي بالقيادة العامة للجيش الوطني، تفاصيل “معارك السبت” مع قوات حكومة الوفاق التي شنت منذ ساعات الصباح هجوما على تمركزات الجيش في طرابلس، إضافة إلى فتح عدة محاور لاقتحام مدينة ترهونة.

وقالت الشعبة في بيان تفصيلي، مساء السبت، إن محاور مدينتي ترهونة وطرابلس شهدت في ساعات الصباح الأولى اشتباكات قوية في عملية عسكرية وصفتها بـ”الفاشلة بامتياز”، نتج عنها تقدم الجيش في بعض من محور طرابلس منها صلاح الدين ومحور مشروع بوسليم ومحور الطويشة وعين زارة، مشيرة إلى مقتل 9 من أفراد الجيش الوطني بين محاور طرابلس وترهونة.

ذكرت الشعبة أن مدينة ترهونة شهدت اشتباكات عنيفة من محاور سوق الجمعة والزطارنة والقربولي، في “محاولة فاشلة” لقوات الوفاق للسيطرة على المدينة، موضحة أن قوات الجيش انسحبت من بعض النقاط منها مثلث القوامات الذي أعلنت قوات الوفاق السيطرة عليه، وبعد ساعات من الاشتباكات العنيفة تم استرجاع جميع النقاط وتحرير منطقة سوق الجمعة والمصابحة بالكامل بعد طرد قوات الوفاق، واسترجاع 7 آليات مسلحة كانت بحوزتهم، والقبض على عدد من القوات المهاجمة.

وبشأن محور عين زارة، أكدت شعبة الإعلام الحربي أن قوات الوفاق شنت “هجوما فاشلا آخر” وحاولت الالتفاف من جهة مسجد الفطرة وتكثيف النيران من جهة النادي الدبلوماسي، إلا أن الجيش الوطني تمكن من استدراجها وفتح النيران عليها وإيقاع عدد من القتلى بصفوفهم وحرق آلية مسلحة مقابل سرية الهاون التابعة لقوة عمليات اجدابيا.

قالت الشعبة إن “اشتباكات قوية جدا”، دارت السبت، في محور الطويشة بعد تراجع قوات الجيش من بعض المواقع، واستمرت الاشتباكات لساعات طويلة، وبعدها قام الجيش بـ”هجوم كاسح” وإعادة السيطرة من جديد على المواقع التي انسحبت منها صباح اليوم.

ونقلت الشعبة عن الكتيبة 166 والعديات، بأنه تم القبض على 13 من مقاتلي الوفاق بعد عملية التفاف في محور الطويشة، واسترجاع عربة مسلحة عليها سلاح نوع “دوشكة”، فيما انسحبت باقي قوات الوفاق من المحور.

وعن تفاصيل الاشتباكات في محوري بوسليم و وادي الربيع، أوضحا الشعبة أن الجيش الوطني استهدف تجمعات قوات الوفاق بمدفعية الهاون والمدفعية، مؤكدة أن الإصابات كانت مباشرة ودقيقة، كما استهدفت المدفعية قاعدة معيتيقة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • يا آسفي علي مصراته تحلم حلم أبله ببسط نفوذها علي سائر ليبيا فدفعت بخيرة شبابها الي المحرقه كقربان لاطماع زعامه ليبيا ثم أفريقيا يالها من اوهام بلهاء خرقاء فمتي التوقف عن هذا العبث فهذا النزق الطفولي قد اودي بشباب المدينه الي التهلكه فعلي مدي التاريخ وهذه المدينه في النكبات من عنجهيه شبابها الطائش الذين جعلوها تتلقي في الصفعات العنيفه والهزائم المريره فقديما وقعت هزيمه كبري للسويحلي علي تخوم اجدابيا في غزوته الخرقاء لإمارة السنوسيه ثم فضيحة أستسلام السويحلي في بني وليد وطلب العفو وكتب بخط يده سطور انكسار كبرياءه وطلبه للعفو من عبد النبي بالخير ومع هذا لم يسلم رأسه من القطع فقد قطع رأسه وفي العصر الحديث هزم جمع المصاريت ومن والاهم الهجوم علي الموانئ النفطيه عصابات أسموها الشروق وعصابات اسموها فقر ليبيا وطردوا من البريقه شر طرده وحاليا تخوض مصراته حرب خاسره ولا امل لها في النجاح حتي بنسبه 2% او 5% لأن كل المدن تعادي مصراته حتي المدن التي تلتزم الصمت حاليا فلماذا هذه المدينه تولع محرقه وقودها خيرة شبابها في غير طاعة الله وفي غوت باطل فالي متي هذه المدينه لا تعقل وتترك الركض وراء اوهام زعامة ليبيا فلا ولن يتحقق لها هذا الحلم الاهوج الأخرق

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  • هى كلمة قلناها من زمان المتغطى باردوغان عريان الذى هزم فى كل مكان ويستغله ترامب كلب مسعور يمسكه من ذيله ويوجهه حسب المكان المطلوب والان مطلوب منه تحويل الدواعش والقاعدة الى ليبيا حتى يجد الامريكان مبرر للتدخل لسحق الدواعش ونهب النفط الليبى كما حدث فى النفط السورى بدير الزور

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  • الليلة الكبيرة ياعم والخوازيق كثيرة خازوق نونو لقنونو .وخازوق كبير للمعتوه وصعبان على المرتزقة السوريين يبحثوا عن بشار الاسد فى ليبيا اتمنى من اسود الجيش مساعدتهم كخدمة انسانية بتسليم التائهين منهم لعمو بشار الاسد وهو يكرمهم بمعرفته !!!

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    • سيأتيكم غداً الموت يا جرذان حفتر وانتم مكشوفي المؤخرات كحفتركم بعد ان يذيقكم المصراتية الويل

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