ليبيا وكورونا على طاولة البرلمان العربي

أعلن مكتب البرلمان العربي سيعقد الأحد اجتماعاً برئاسة رئيسه الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، لمناقشة انتشار فيروس كورونا المُستجد في العالم العربي وسُبُل مواجهته، كما سيبحث البرلمان مشروع قرار بشأن الأوضاع في ليبيا.

ويشارك في الاجتماع، رئيس المكتب الإقليمي للشرق الأوسط لمنظمة الصحة العالمية، والأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية والصحية بجامعة الدول العربية، لتقديم عرض بشأن تطورات انتشار فيروس كورونا في الدول العربية، وتأثيراته على قطاع الصحة والقطاعات الأخرى وسبل مواجهته، والجهود المبذولة لمساعدة الدول العربية لتخطي آثار هذه الجائحة.

وسيناقش البرلمان العربي مشروع قرار بشأن مواجهة انتشار جائحة كورونا في العالم العربي، ومقترحاً لرئيس البرلمان العربي بشأن إصدار البرلمان قانون عربي استرشادي لتعزيز الصحة الوقائية ومكافحة الأوبئة في العالم العربي، و4 مشروعات قرارات بشأن متابعة تطورات الأوضاع في بعض الدول العربية التي تشهد عدم استقرار وتأثرت سلباً بهذه الجائحة، وهي: مشروع قرار بشأن مستجدات القضية الفلسطينية، ومشروع قرار بشأن الأوضاع في الجمهورية اليمنية، ومشروع قرار بشأن الأوضاع في الجمهورية السورية، إضافة إلة مشروع قرار بشأن ليبيا.

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