خارجية الوفاق: وصول شحنة مساعدات طبية إلى مصراتة

أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، السبت، وصول شحنة مساعدات طبية مكونة من عدد 5000 كاشف اختبار فيروس كورونا من الصين إلى مطار مصراتة الدولي.

ووفقاً لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق، من خلال منشور عبر صفحتها على موقع التواصل “فيس بوك”، أوضحت السفارة الليبية في بكين الشحنة تبرعت بها مدينة كوانغجو للدولة الليبية في إطار التنسيق مع وزارة الخارجية وتم تسليمها إلى السفارة التي قامت بدورها بشحنها عبر مطار هونغ كونغ، مؤكدة أن هناك تنسيقا مستمرا لاستلام المزيد من المساعدات حسب وعود تلقتها السفارة من السلطات الصينية.