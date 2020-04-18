اللجنة الاستشارية بحكومة الوفاق: عودة العالقين مرهونة بالتزامهم بالحجر الصحي

قال رئيس اللجنة الاستشارية المشكلة من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، خليفة البكوش، اليوم السبت، إن عودة الليبيين العالقين بالخارج مرهونة بمدى التزامهم بإجراءات الحجر الصحي المتخذة من قبل السلطات الصحية المحلية، والهادفة إلى تقليل خطر تسلل فيروس «كورونا» المستجد إلى البلاد.

وأوضح البكوش أن عودة العالقين ستكون ممكنه بشرط التزامهم بالحجر الصحي في أماكن تواجدهم لمدة 15 يومًا، واختبارهم بتقنية «Real time pcr»، للتأكد من سلامتهم وخلوهم من الفيروس، وذلك حسب بيان منشور على صفحة المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

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وأشار البكوش إلى تحمل الدولة الليبية تكاليف كافة الإجراءات العلاجية حال تأكد إصابة أي مواطن في الخارج بالفيروس خلال فترة حجره، مشددًا على عودة العالقين إلى بلادهم فور انتهاء مدة الحجر الصحي والتأكد من الالتزام به، كأحد أهم شروط الوقاية من الفيروس.

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