بعد خطاب صالح للأمم المتحدة.. صوان : سنقاضيك لأنك تدعم حفتر

أخبار ليبيا 24 – متابعات

استنكر رئيس حزب العدالة والبناء في ليبيا، محمد صوان، خطاب رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وسفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بشأن العدوان التركي على المدن الليبية.

صوان قال، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، “عقيلة صالح يخاطب الأمم المتحدة والسفراء من بيته في القبة ويستغيث باسم برلمانه الذي لم يعد موجود أصلا”، متسائلا “ألا تتابع يا عقيلة القصف اليومي على الأحياء السكنية في العاصمة وسقوط الأطفال والمدنيين يوميا!”.

واختتم بقوله “الليبيون هم من سيقاضيك لأنك تدعم متمرد يستعين بالمرتزقة من كل مكان لقتل الليبيين”، حسب وصفه .

ووجه رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، خطابًا إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وسفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بشأن العدوان التركي الغاشم على المدن الليبية.

وقال صالح في خطاباته “ليبيا تتعرض لعدوان تركي غاشم، تُدك فيه مدن ليبية أمنة من البحر والجو إضافةً للتدخل التركي السافر في الشؤون الداخلية لليبيا وإرسال الأسلحة والمرتزقة لترجيح الكفة لصالح الجماعة الإرهابية والميليشيات والعصابات المسلحة المسيطرة على طرابلس في مواجهة الشعب الليبي، ومجلس نوابه وقواته المسلحة”.

وتابع أن هذا التدخل يحدث على مرأى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ويُمثل خرقًا واضحًا وجليًا للقوانين والأعراف والقرارات الدولية ونسف وتجاهل كامل لمخرجات مؤتمر برلين.

وأكد صالح خلال خطابه للأمين العام للأمم المتحدة وسفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي على أن مجلس النواب يمارس اختصاصاته طبقًا للإعلان الدستوري ويحق له المطالبة نيابةً عن الشعب الليبي بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بحظر توريد السلاح والذخائر وفرض الالتزام بالهدنة للتفرغ لمكافحة فيروس كورونا ووقف الاعتداء التركي أو السماح لـ”القوات المسلحة الليبية” التي تقاتل الإرهاب نيابةً عن العالم بالحصول على الأسلحة والذخائر للدفاع عن سيادة ليبيا ووحدة أراضيها.

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