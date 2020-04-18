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بعد خطاب صالح للأمم المتحدة.. صوان : سنقاضيك لأنك تدعم حفتر

تم النشر منذُ 32 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

استنكر رئيس حزب العدالة والبناء في ليبيا، محمد صوان، خطاب رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وسفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بشأن العدوان التركي على المدن الليبية.

صوان قال، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، “عقيلة صالح يخاطب الأمم المتحدة والسفراء من بيته في القبة ويستغيث باسم برلمانه الذي لم يعد موجود أصلا”، متسائلا “ألا تتابع يا عقيلة القصف اليومي على الأحياء السكنية في العاصمة وسقوط الأطفال والمدنيين يوميا!”.

واختتم بقوله “الليبيون هم من سيقاضيك لأنك تدعم متمرد يستعين بالمرتزقة من كل مكان لقتل الليبيين”، حسب وصفه .

ووجه رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، خطابًا إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وسفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بشأن العدوان التركي الغاشم على المدن الليبية.

وقال صالح في خطاباته “ليبيا تتعرض لعدوان تركي غاشم، تُدك فيه مدن ليبية أمنة من البحر والجو إضافةً للتدخل التركي السافر في الشؤون الداخلية لليبيا وإرسال الأسلحة والمرتزقة لترجيح الكفة لصالح الجماعة الإرهابية والميليشيات والعصابات المسلحة المسيطرة على طرابلس في مواجهة الشعب الليبي، ومجلس نوابه وقواته المسلحة”.

وتابع أن هذا التدخل يحدث على مرأى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ويُمثل خرقًا واضحًا وجليًا للقوانين والأعراف والقرارات الدولية ونسف وتجاهل كامل لمخرجات مؤتمر برلين.

وأكد صالح خلال خطابه للأمين العام للأمم المتحدة وسفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي على أن مجلس النواب يمارس اختصاصاته طبقًا للإعلان الدستوري ويحق له المطالبة نيابةً عن الشعب الليبي بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بحظر توريد السلاح والذخائر وفرض الالتزام بالهدنة للتفرغ لمكافحة فيروس كورونا ووقف الاعتداء التركي أو السماح لـ”القوات المسلحة الليبية” التي تقاتل الإرهاب نيابةً عن العالم بالحصول على الأسلحة والذخائر للدفاع عن سيادة ليبيا ووحدة أراضيها.

 

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تعليقات

  • ياحمار وقول نعم بدون ما تتحشم هذا بموجب الشرعيه الممنوعه من الشعب للبرلمان المنتخب من الشعب هو رئيس البلاد ورئيس البلاد طبيعي يدعم جيشها ولكن انتم اخوان الشيطان لن تقوم لكم دوله لانكم عملاء والعملاء اما القتل او السجن

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    • ساشكوكم للحكم العدل واقول يارب هؤلاء الاخوان اساءوا للاسلام لصالح بنى صهيون واخترعوا فكر فاسد لتشويه الاسلام يجمع بين العبادات الاسلامية والمعاملات اليهودية العنصرية
      ويفترون على رسول الله فيقولوا الرسول قدوتنا كيف يكون الصادق الامين ذوالخلق العظيم الرحمة المهداة للعالمين حبيب الرحمن كيف يكون قدوة للخوان المفسدين الذين يتنفسون الكذب وقلوبهم سوداء مليئة بالحقد والكراهية والغدر والخيانة فى دمائهم والفجر فى الخصام اسوأ طباعهم والسلطة والمال الحرام اسمى امانيهم والمصيبة يقولوا القرآن دستورنا معاذ الله ان يشبه اى عاقل القرآن الكريم كلام الله الذى انزله هدى ورحمة للعالمين بدستور ناقص من وضع البشر يتغير بتغير الزمان والمكان حسب الاهواء الشخصية .يارب اعطى هؤلاء على قدر نيتهم السوداء ما يستحقون من العذاب امين

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  • شر البلية ما يضحك اخوانى متخلف عقليا فانت تخاطب اعلى سلطة منتخبة فى البلاد ولا يسقط الا بانتخاب برلمان جديد او تسليم السلطة لقائد الجيش المكلف من البرلمان اما انت ياحيوان الاخوان فواجب على الشعب الليبى ان يحرق الوكر الذى تعيش فيه كما فعل الصحابة مع مسجد ضرار بامر رسول الله فانت المسئول الاول عن الفتنة فى ليبيا وباعترافك بانك من طلبت من حكومة السراج العمل بدون نيل ثقة البرلمان وافسدت الوفاق لتصبح حكومة السراج غير شرعية وباعتراف اخوانك ياميبون فى قنواتهم وانت ياميبون قمت بدور ابليس لافساد توحيد المؤسسة العسكرية بعد الاتفاق فى القاهرة عموما نحن لا نعول على المجتمع الدولى بل على سواعد ابناء الجيش الوطنى ولن ينفعكم المرتزقة فالخوان باعتراف واحد كان منهم وهو السويحلى قلة ستعود لحجمها الطبيعى الحقير مثل الصراصير فهل استطعتم ياميبون حساب السييسى قاهر الاخوان حبس مرشدكم وربكم الاعمى بديع بملابس النسوان والشاطر الشاطط معاه ومرسى مات واندفن رغم نباح اردوغان والبشير الحقير وين ياميبون وغدا اين ستكونوا اما فى القبور او السجون ياميبون

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  • المدعو صوان ليس لديه اى صفة سوى كونه اخوانى عميل للاستعار وبائع بلاده للاتراك الغزاة لانه من اتراك مصراتة كما قالت عنهم وكالة الأناضول التركية وسيكون مصيره مصير العملاء فى اى مكان من العالم وهو مزبلة التاريخ .

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  • انتم ياحيوان طبقا للقانون الصادر من البرلمان جماعة ارهابية وانتم بالنسبة لفتوى من دار الافتاء المصرية العريقة خوارج العصر وانتم فى ارض الحرمين جماعة ارهابية وانتم خونة فى عيون الشعب الليبى واذا بليتم فاستتروا

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  • الفريق الذي خسر الانتخابات يريد ان يحاكم رئيس السلطة الشرعية !! مهزلة ما بعدها .
    ياصوان انت تعرف انكم خسرتم . لو تتحشمو على وجوهكم راكم سلمتو بالنتيجة وعاشت بلادنا في اجواء عادية . لكن انتم رفضتم ودخلتوها في معامع .
    افهم حاجة بس . نحن سنقاضيك انت وفريقك . ان لم نتمكن في الدنيا . وراكم يوم يجعل الولدان شيبا

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