المركز الوطني لمكافحة الأمراض يعلن نتائج  18 حالة اشتباه من فيروس كورونا .

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، مساء اليوم السبت، خلو 18 حالة تم الاشتباه بإصابتها بكورونا، من الفيروس.

وأفاد المركز فى إيجازه الصحفي رقم 41 مساء اليوم، إن نتيجة سحب 18 عينية تم سحبها جاءت سالبة ولم تصاب بفيروس كورونا.

وفى وقت سابق، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، عن خلو 5 حالات مشتبه بإصابتهم بكورونا من الفيروس، وذلك بعد ظهور نتائج التحاليل الخاصة بهم.

وكشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن نتائج تحاليل 4 حالات اشتباه إصابة بفيروس كورونا المستجد جاءت سلبية وخلو جميع الحالات من مرض الإصابة بالفيروس، حيث أعلن أنه تم تسجيل 4 حالات اشتباه بفيروس كورونا واحدة من مستشفى السرايا الدولي بالخمس وحالة بطاقم ناقلة نفطية واثنين من مستشفى الهضبة العام “الخضراء”.

وكان مدير مركز مكافحة الأمراض بدر الدين النجار، قد قال، إن حالة المريض المصاب بفيروس كورونا في تعافٍ مستمر، واصفا وضعه الصحي بالممتاز، كما أنه لم يتلق أي جرعة أكسجين عادية، ولم يوضع على التنفس الاصطناعي، نافيا في تصريحات متلفزة أن يكون المريض مصابا بالتهاب رئوي لا حامل لفيروس كورونا، قائلا: “الحالة بالفعل مصابة بالفيروس، وهو ما أكده التشخيص المخبري والأشعة، وهذا الكلام نحن مسؤولون عنه”.

وأكد أن الأمر ما زلنا في مرحلة الخطر، وحسب الوضع الوبائي يظل الخطر قائما بعد إعلان أول حالة لمدة أسبوعين، فإذا لم تظهر حالات جديد خلال هذه المدة فسيكون قد تجاوزنا مرحلة الخطر الأولى.

وحول إمكانيات المركز لمواجهة الوباء وما مدى تجاوب المسؤولين معهم، أوضح أن إصلاح النظام الصحي في شهر أو شهرين أمر بعيد المنال، والظروف الحالية لا تخلو من الصعوبات، لافتا إلى أنه وعقب الفحص المختبري تبين أن نتائج الحالات سالبة وخالية من المرض.