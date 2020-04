عاجل:

“مكافحة الأمراض” يعلن عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي

#218NEWS

The post عدم تسجيل إصابات بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية