الحركة الوطنية الشعبية تطالب بتحقيق دولي في وفاة سعد مسعود

نعت الحركة الوطنية الشعبية الليبية، في بيان لها، السبت، المسؤول الأمني ورئيس نادي الاتحاد سابقا اللواء سعد مسعود.

وقال الناطق باسم الحركة الوطنية الشعبية الليبية ناصر سعيد، خلال البيان: “تلقت الحركة بمشاعر الحزن والغضب نبأ استشهاد البطل اللواء سعد مسعود في سجون الظلام بطرابلس، بعد 8 سنوات من القهر والتعذيب، حيث رفضت الميليشيات الإفراج عنه رغم صدور حكم قضائى ببرائته، وصدور أوامر من النيابة العامة بالإفراج عنه”

وأضاف سعيد، أن مسعود قد مُنعت عنه العناية الطبية والدواء، مجملة حكومة الوفاق، ممثلة في رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، ووزير الداخلية فتحي باشاغا، ووزير العدل، وما وصفتها بـ “الميليشيات التابعة للحكومة، المسؤولية القانونية المؤسساتية والشخصية في وفاته”

وتابع البيان: “تتقدم الحركة بأحر التعازي للشباب الرياضي كون الشهيد شغل رئيسا لنادي الاتحاد الرياضي ورئيساً للنوادي البحرية، ونشاطر أسرته العزاء ورفاقة في القوات المسلحة العربية الليبية، الذين صمدوا في مواجهة غزو الناتو ويقارعون الآن العدو نفسه من جماعة الإخوان الإرهابية والزنادقة والأتراك ومرتزقتهم”

ودعت الحركة، خلال البيان، إلى ضرورة الإفراج الفوري عن كافة السجناء المعتقلين لأسباب سياسية، معبرة عن قلقها البالغ إزاء مصير مئات السجناء من قادة النظام الجماهيري من السياسيين والعسكريين والأمنيين المحتجزين في نفس المعتقل الذي اغتيل به المرحوم اللواء سعد مسعود، بحسب البيان.

كما دعت الحركة البعثة الأممية والمنظمات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها والتحقيق الدولي في ظروف وفاة اللواء سعد مسعود، وفي حماية بقية المعتقلين بدون ضوابط قانونية.