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صيد ثمين لدى الجيش الليبي.. بينهم شقيق العمو في محور الطويشة

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

كشفت مصادر عسكرية لـ”الساعة 24″، اسماء المليشيات التي قبض عليها الجيش الليبي من مدرعة قام بأسرها فى محور الطويشة.

وقالت المصادر، إن اسماء المليشيات هم، صالح العمو الدباشي شقيق المجرم احمد الشهير بالعمو، احمد خالد المتهم بقتل الكرو في صبراته، مختار الدباشي  عم العمو المذكورين اعلاه، علي عطية ، وهو من يقود المدرعة التايقر  التي تم الاستحواذ عليها في هجوم صبراته من مقر المباحث الغربية، وأحمد الورشفاني الملقب بـ(جيمي) مطلوب لدى المدعي العام من مدينة ورشفانه.

قالت مصادر عسكرية لـ”الساعة24″، إن محاور مدينة” ترهونه ” و محاور العاصمة ‏طرابلس، شهدت في ساعات الصباح الأولى اشتباكات قوية مع ميلشيات حكومةالسراج، حيث ‏حاولت القيام بعمل عسكري ولكنه فشل، و نتج عنها تقدم في بعض من محور طرابلس منها ‏صلاح الدين ومحور مشروع بوسليم ومحور الطويشه وعين زارة.‏

وأضافت المصادر، شهدت مدينة “ترهونه” اليوم اشتباكات عنيفه من ثلاث محاور سوق ‏الجمعه الزطارنه والقربولي في محاوله فاشله للحشد المليشياوي للسيطره علي” ترهونه ‏انسحبت القوات المسلحة من بعض نقاط منها مثلث القوامات الذي اعلنت مليشيات الحشد ‏السيطره عليه وبعد ساعات من الاشتباكات العنيفه وصمود قواتنا المسلحه وانتفاظ اهالي ‏ترهونه بالكامل تم استرجاع جميع النقاط وتحرير منطقة سوق الجمعه والمصابحه بالكامل بعد ‏طرد العدو منها واسترجاع عدد “7” اليات مسلحه كانت بحوزتهم والقبض على عدد منهم و.‏

وتابعت المصادر، أما محور عين زارة ، شهد ايضآ هجوم فاشل آخر ظهيرة اليوم فحاولت ‏المليشات الالتفاف من جهة مسجد الفطرة وتكثيف النيران من جهة النادي الدبلوماسي فسقطت ‏فالمحظور ونجحت وحدات القوات المسلحة في الاستدراج الذكي قبل دكهم بشراسة والنتيجة ‏كالعادة لاشي لهم الا عدد من قتلاهم وحرق اليه مسلحه مقبل سرية الهاون التابعه لقوة ‏عمليات اجدابيا

وأردفت المصادر، وشهد محور الطويشة – وبتاريخ اليوم سجل اشتباكات قويه جدآ بعد تراجع ‏القوات المسلحه من بعض المواقع لنا استمرت الاشتباكات لساعات طويله وبعدها قامة قواتنا ‏بالهجوم الكاسح واعادة السيطره من جديد علي المواقع التي انسحبت منها صباح اليوم اعلنت ‏الكتيبة 166 والعديات القبض علي عدد “13” تابعين للحشد المليشياوي بعد التفاف عليهم في ‏محور الطويشه واسترجاع عربه مسلحه عليه سلاح نوع “دوشكه” وانسحاب او هروب باقي ‏المجموعات الارهابيه بالكامل من المحور

وفى محوري بوسليم و وادي الربيع، قد شهدا تعامل بمدفعية الهاون والمدفعيه لنقاط تجمع ‏للعدو ،كانت الإصابات مباشرة ودقيقة جدآ واستهدفت ايضآ مدفعية القوات المسلحة قاعدة ‏معيتيقه بضربات قوية.‏

من جهتها، قالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقوات المسلحة الليبية، إن صباح هذا اليوم، ‏قامت الجماعات الإرهابية ومجموعات المليشيات الموالين للعدوان التركي وتحت غطاءٍ جويّ ‏تركي، بمحاولاتٍ بائسة للاقتراب من مدينة ترهونة ، إلا أن جنودنا كانو لهم بالمرصاد .‏

وأضافت الشعبة فى إيجاز صحفي مساء اليوم السبت، تمكنت القوات المُسلحة من التصدي ‏لهذه المحاولات ودحرت العدو وردته وتكبّدَت هذه الجماعات خسائراً كبيرة وتم أسر العديد ‏من أفرادهم والتحفظ على عددٍ من جُثثهم التي تركوها مُلقاةً في العراءِ بعد أن ولّوا الدبر أمام ‏قسوَة ضربات وحداتنا .‏

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • اطلب من الجيش الوطنى عقد صفقة مع العمو فى مجال تخصصه فى تهريب البشر بان يقوم بتهريب المرتزقة السوريين الذين ارسلهم اردوغان لايطاليا ويقول لهم ان بشار سبقهم الى روما فهم يبحثوا عنه واذا تمكن من تهريب 6000 مرتزق افرجوا عنه عم العمو

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  • قوات بركان الغضب تحت المجهر:-
    ينبغي عليك أخي المجاهد أن تدرك الأصناف الذين تقاتلهم أو تناظرهم أثناء التصفح حتى تكون على بصيرة بأعداءك فقوات بركان الغضب أو قوة حماية طرابلس أو بالمعنى الصحيح التحالف المليشياوي التركي ليسوا شيئا واحدا بل هم أصناف وهم كما يلي :
    1- الإخواني ، وهما قسمان :-
    الإخواني المنتسب عضويا إلى حزب الإخوان المسلمين ، كعبد الرزاق العرادي ومحمد صوان وغيرهم
    الإخواني فكريا ، وهم من لا ينتمون للحزب انتسابا ، ولكنهم ينتمون إليه فكرا وانتهاجا وهم كثر ومن عامة الناس ومنهم دعاة يدينون الله بهذا الفكر المنحرف كالمفتن الغرياني .
    2- التكفيري ، من يكفر الجيش الليبي وقائده والبرلمان وبعضهم يكفر الشعب الليبي والشعوب المسلمة عامة ويستخدم التقية كجماعة تنظيم القاعدة ، وداعش ، وجماعة أنصار الشريعة والجماعة الليبية المقاتلة وسرايا الدفاع عن بنغازي ومن أبرز وصماتهم التكفيرية للجيش نبزهم له بالمغول والقرامطة ، والمغول في الأصل عباد أوثان ، والقرامطة زنادقة باطنية ينكرون الرسل والشرائع كلّها،
    3- المليشياوي : سواء كانوا قادة أو مأمورين من مكون المليشيات، مستفادين من الفوضى وعندهم جرائم كبيرة في الأرواح والأموال وقضايا خطيرة تمس جوانب الدين والوطن ، المليشياوي يقاتل الجيش الليبي لأنه يعلم أنه في معادلة متناسبة عكسيا كلما تقدم الجيش تقلصت سيطرته وأنه معرض للمحاكمة والسجن أو الإعدام.
    4- الغر: جاهل يتصدى لمسائل عظيمة باسم الوطنية يحمل السلاح ، الغر شخص بسيط ليس عنده من العلم شيئا ، معلوماته فقط ثقافة محدودة دينية وسياسية من الفيس وجوجل والقنوات يعتمد فقط على الأخبار ولا يعرف ما معنى تأصيل يسبق المسائل الحادثة يتعاطف مع أقرانه وأقربائه وينطلق من خبر ويبني عليه الأحكام السريعة ويستأنس ببعض الفتاوى أو التحليلات السياسية القريبة من معلوماته المتواضعة وتجاذباته الإجتماعية.
    5- المرتزق : المرتزقة مقاتلين من خارج البلاد أغلبهم سوريين ، وتشاديين ، وأتراك ، وبعض الجنسيات الأخرى كالإيطاليين والأمريكان وغيرهم وما حادثة اسقاط الطائرة للمرتزق الأمريكي التي كانت تقصف الليبيين منا ببعيد همهم المال وحسب.
    6- المأجور : ليبيون فقراء أو طماعون أو كلاهما معا ومنهم أطفال تم تجنيدهم بالأجرة في قوة بركان الغضب من مصراتة وطرابلس بالذات وغالبية هؤلاء مأجورين للقتل همهم المال فقط وليس لهم وجهة سياسية.
    7- المتسلق : هو في الغالب من همه تقلد المنصب أو الحفاظ عليه أو الشهرة لتحقيق مكاسب سياسية ومالية، يتلون بحسب الوضع العام فيستغل الوضع السياسي أو العسكري لنيل غرضه الخبيث فقط دون النظر في أحكام شرعية أو مصالح وطنية أو الحفاظ على الأرواح وأبرزهم فائز السراج وأبوسهمين ومحمود عبدالعزيز وبن عثمان ونحوهم ممن يدعم الحرب ضد الجيش إعلاميا .
    8- الغزاة : وهم أخطر من ذلك كله ، لأن هدفهم هو غزو كامل أو جزئي للوطن أو تحصيل منافع خاصة لوطنهم على حساب استنزاف البلاد في الأرواح والأموال وخرق السيادة، وتختلف أهدافهم أحيانا بحسب الوضع الراهن بإطالة زمن الحرب أحيانا لتحصيل المزيد من المكاسب أو محاولة حسمها لصالح من يمهد لهم ويقبع تحت أوامرهم أو يلتزم بمواثيق غليظة لهم تبشر بمستقبل غازي مثمر لبلدهم مدمر لبلدنا ، كما حصل بين أردوغان وفائز السراج.
    فهؤلاء هم قوات بركان الغضب الذين يدافعون عن طرابلس! زعموا !!
    رفعوا شعارات وهمية ليست من الحق في شيء تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى إجتمعوا وهم مختلفين تحت هدف واحد مؤقت وهو محاربة الجيش الليبي بحجج واهية ، خرجوا على البرلمان المنتخب وقاتلوا الجيش المنظم طبعا بعد فبركة الحقائق ؟!! نقلنا لهم ما يكذب دعواهم من مسودة اتفاق الصخيرات ومن الدستور ومن اللوائح المعمول بها في أنظمة البلاد طالبناهم بالأدلة وردنا عليهم كان بمقال طويل في 4 حلقات باسم ( التحذيرات من تلبيسات حكومة وفاق المليشيات ) ورد عليهم الفضلاء والوطنيين بمئات المقالات
    ولكن كما قيل ( لقد أسمعت لو ناديت حيا … ولكن لا حياة لمن تنادي
    ولو نارا نفخت فيها أضاءت … ولكن أنت تنفخ في رمادِ)

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