“داخلية الوفاق” تُنشِط دورياتها على طول الساحل الغربي-((صور))

شهد يوم أمس السبت نشاطاً أمنياً مكثفاً لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق على طول الساحل الغربي في تركيز ملحوظ على المدن التي سيطرت عليها مؤخراً قوات الوفاق، بناءً على تعليمات وزير الداخلية بالحفاظ على الأمن والاستقرار داخل المدن الغربية (المحررة) حسب ماجاء في الصفحة الرسمية لداخلية الوفاق.

وانطلقت صباحاً قوة من إدارة شؤون المرور والتراخيص إلى بلديات الساحل الغربي ” صرمان، صبراتة، العجيلات”، للمجاهرة بالأمن داخل هذه البلديات، ودعم الأجهزة الأمنية لتغطي منطقة الساحل الغربي كافة، و”لبث الطمئنية في نفوس المواطنين”-حسب منشور الوزارة.

وجاء في المنشور أن القوة قامت بجولة في عدد من شوارع ومناطق “صرمان وصبراتة والعجيلات “، وتكثيف عمل العناصر الأمنية التابعين للإدارة في بلديات الساحل الغربي من خلال دوريات ثابتة ومتحركة على مدار الساعة في عدد من النقاط والتمركزات الأمنية، ضمن الخطة الموضوعة من قبل الوزارة الداخلية وبالاتفاق مع مديريات الأمن بالمناطق، للحفاظ على سلامة مستعملي الطرقات العامة، وللإسهام في تنفيذ قرار حظر التجول المفروض من قبل حكومة الوفاق من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين من فيروس كورونا، كوفيد-19..



وذكرت “الإدارة العامة للدعم المركزي” من جهتها استمرارها من خلال كافة فروعها بالمشاركة في الخطة الأمنية للحفاظ على الأمن والاستقرار داخل مدن الساحل الغربي “صـرمان ،صـبراتة ،الـعجيـلات ،الـجميـل ،رقـدالـين ،الـعسة و زلـطن”ومساندة مديريات الأمن بهذه المناطق لبسط الأمن والاستقرار وتنفيذ التعليمات لحفظ الأمن داخل هذه المدن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية