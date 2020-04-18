كشف كاتب عام النقابة الأساسية بمطار الحبيب بورقيبة الدولي بالمنستير سامي شريحة، حقيقة الطائرات الليبية الثلاث التي حطت ليلة أمس الجمعة، بالمطار، وأثارت الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي.

وأوضح سامي شريحة، في تصريح إعلامي السبت 18 أفريل 2020، أن مطار المنستير قد استقبل بالفعل 3 طائرات ليبية مدنية, وذلك قصد الصيانة لا غير ودون جلب أي مسافر سوى الطاقم المتكون من 6 تونسيين، تحولوا مباشرة بعد نزول الطائرات إلى الحجر الصحي الإجباري.

وأضاف المصدر ذاته، أن إحدى الطائرات الثلاث قد عادت إلى القطر الليبي بعد صيانتها بسويعات، في حين ما تزال الطائرتان المتبقيتان في الانتظار بمطار الحبيب بورقيبة الدولي بالمنستير للصيانة.

كما أكد شريحة، أن شركة الطيران الليبية متعاقدة مع شركة تونسية للصيانة بمطار المنستير ومن حقها المجيء لصيانة طائراتها، وفق قوله.