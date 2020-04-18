وصول شحنة من المعدات الطبية إلى بلديات الجنوب

سلمت إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط بتسليم مواد طبية لصالح بلديات كل من أوباري، والغريفة، وبنت بية، وغات، ووادي عتبة، ومرزق، وذلك يوم السبت 18 أبريل 2020 بحقل الشرارة النفطي.

وبحسب إيجاز صحفي للمؤسسة، اليوم السبت، فمن المقرر أن تساهم هذه المواد الطبية في حماية العديد من الناس من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، حيث تشمل الشحنة أقنعة واقية، ونظارات وقاية، وبدل حماية مختلفة الأنواع، ومحاليل تطهير، ومعدات رش المطهرات وغيرها من المستلزمات الطبية. وتأتي هذه الخطوة ضمن مبادرة الجار الطيب التي تبنتها المؤسسة لتوفير خدمات من شأنها المساهمة في النهوض بقطاعات مختلفة في المناطق المجاورة لعمليات المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها.

وقال مختار عبد الدائم مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة قائلا:” تم اليوم تسليم الدفعة الأولى من المواد الطبية ومعدات الحماية الشخصية التي تم تخصيصها من قبل المؤسسة وشركائها لصالح بلديات الجنوب، ونحن بصدد استلام المزيد من المواد الطبية وخاصة مواد الحماية والمستهلكات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وارسال شحنات أخرى في القريب العاجل ان شاء الله. كما نتقدم بجزيل الشكر لزملائنا في حقل الشرارة على تقديمهم للمساعدة وتسهيل عملية الاستلام والتسليم”.