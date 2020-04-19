تعليمات “مكافحة الأمراض” للبلديات لاحتواء “كورونا”

نبَّهَ “بشير النجار” مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، البلديات إلى أن يكون التنسيق الفني لفرق الرصد والتقصي تتم بشكل مركزي مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض، حسب ماجاء في منشور للمركز أمس السبت.

وقال “النجار” إن فرق الرصد والتقصي تتبع -إدارياً- لمكاتب الخدمات الصحية في المدن وعلى مستوى البلديات وتتبع من الناحية الفنية للمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وأوضح النجار أن سبب دعوته إلى أهمية التنسيق بين المركز الوطني لمكافحة الأمراض و فرق الرصد والتقصي، لضمان سرعة احتواء المرض وانتشاره، مضيفاً أن فرق الرصد تعمل عن كثب في رصد حالات الاشتباه وجمع عينات لحالات الاشتباه بفيروس كورونا، ضمن خطة المركز لاحتواء الجائحة ومواجهتا.

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