المسماري: أسر شقيق المهرب المعاقب دوليا أحمد الدباشي جنوب طرابلس

أخبار ليبيا24 – متابعات

أكد الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري، القبض على صالح الدباشي شقيق أحد أشهر قادة المليشيات في المنطقة الغربية أحمد الدباشي الملقب “العمو” بمحور الطويشة جنوب طرابلس.

وقال المسماري على صفحته في “فيسبوك” اليوم السبت، إن مفرزة من القوات المسلحة العربية في محور الطويشة جنوب العاصمة طرابلس تتمكن من أسر أحد كبار قادة تهريب البشر في المنطقة وهو المدعو صالح الدباشي شقيق المهرب المعاقب دوليا المدعو أحمد الدباشي الملقب “العمو”.

وأشار المسماري، إلى أنه جرى أسر صالح الدباشي وهو يعاني من جروح بالغة بعد إصابته داخل مدرعة تركية من طراز “كيربي”، قائلا: إن “هذا إن دل على شيء إنما يدل على توسعة تركيا لأنشطتها الإجرامية لكي تشمل دعم كبار المجرمين في المنطقة الغربية وتجار البشر”.

واعتبر الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، توسعة تركيا لأنشطتها الإجرامية تهديدًا مباشرًا ليس لمصالح الشعب الليبي فحسب بل لكل دول المنطقة وحوض المتوسط، على حد قوله.

وأضاف اللواء أحمد المسماري، أن “المجرم المدعو صالح الدباشي كان المسؤول الأول عن مركز إيواء صبراتة الذي شهد أشنع الجرائم ضد البشرية بحق المهاجرين من بيع ورق وعبودية وتهريب طيلة الفترة ما بين 2012 وحتى 2017”.

وأوضح المسماري، أنه جرى أسر صالح الدباشي مع عدد من المرتزقة السوريين والمطلوبين الليبيين المدعومين من تركيا بينهم ابن عمه المدعو أحمد التابع لمليشيات مهرب الوقود أسامة جويلي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24