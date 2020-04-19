“إعلام تونسي”: مغادرة 194 مواطن تونسي من العالقين في ليبيا

ذكر الموقع الرسمي لإذاعة شمس إف إم التونسية أن حافلات تابعة لشركة نقل حكومية بمدينة مدنين التونسية قد غادرت في اتجاه مركز الحجر الصحي الإجباري بـ “توزر”،على متنها 194 مواطن تونسي تم إجلائهم عبر معبر “رأس اجدير” الحدودي مع ليبيا ، كانوا عالقين داخل “التراب الليبي”.

ونقلت “شمس إف إم” حسب مصدر مطلع لمراسلها قوله إنه تم إخضاع جميع القادمين من ليبيا للإجراءات الأمنية والصحية المتبعة في مثل هذه الحالات، في إشارة للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.

كما صرح والي “مدنين” مساء أمس أن عملية إجلاء المواطنين التونسين العالقين في ليبيا ستتم على دفعات، فيما تحدث وسائط إعلامية أخرى أن المنفذ شهد حالة من التزاحم ومحاولات للدخول بالقوة من بعض المواطنين التونسيين إلى داخل التراب التونسي.

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