“البكوش”: عودة العالقين بالخارج مرهونة بالتزام الحجر الصحي

نقل المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن الدكتور خليفة البكوش ،رئيس اللجنة الاستشارية ، المشكلة من قبل رئاسي الوفاق، قوله إن عودة المواطنين الليبيين العالقين خارج البلاد، مرهونة بالتزامهم بإجراءات الحجر الصحي المتخذة من قبل السلطات الصحية المحلية.

و أوضح “البكوش” خلال تصريح لمكتب الإعلام والتوثيق بالمركز أنه بالتنسيق مع “خارجية الوفاق” فأن عودة العالقين أشترط فيها الحجر الصحي في أماكن تواجدهم لمدة 15 يوماً واختبارهم بتقنية الـــ Real time pcr للتأكد من سلامتهم الصحية وفي حال تأكد إصابة أحد المواطنين بالفيروس يتم اتخاذ كافة الإجراءات العلاجية على حساب الدولة الليبية في محل وجوده بالخارج.

وخلص البكوش إلى القول بإنَّ الليبيين العالقين بالخارج سيعودون إلى البلاد فور انتهاء مدة الحجر الصحي والتأكد من الالتزام به كأحد أهم شروط الوقاية لتقليل خطر انتشار المرض في ليبيا.

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