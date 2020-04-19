التفاصيل الكاملة لمعارك السبت في طرابلس وترهونة

نشرت شعبة الإعلام الحربي بالقيادة العامة للجيش الوطني، تفاصيل “معارك السبت” مع قوات حكومة الوفاق التي شنت منذ ساعات الصباح هجوما على تمركزات الجيش في طرابلس، إضافة إلى فتح عدة محاور لاقتحام مدينة ترهونة.

وقالت الشعبة في بيان تفصيلي، مساء السبت، إن محاور مدينتي ترهونة وطرابلس شهدت في ساعات الصباح الأولى اشتباكات قوية في عملية عسكرية وصفتها بـ”الفاشلة بامتياز”، نتج عنها تقدم الجيش في بعض من محور طرابلس منها صلاح الدين ومحور مشروع بوسليم ومحور الطويشة وعين زارة، مشيرة إلى مقتل 9 من أفراد الجيش الوطني بين محاور طرابلس وترهونة.

ذكرت الشعبة أن مدينة ترهونة شهدت اشتباكات عنيفة من محاور سوق الجمعة والزطارنة والقربولي، في “محاولة فاشلة” لقوات الوفاق للسيطرة على المدينة، موضحة أن قوات الجيش انسحبت من بعض النقاط منها مثلث القوامات الذي أعلنت قوات الوفاق السيطرة عليه، وبعد ساعات من الاشتباكات العنيفة تم استرجاع جميع النقاط وتحرير منطقة سوق الجمعة والمصابحة بالكامل بعد طرد قوات الوفاق، واسترجاع 7 آليات مسلحة كانت بحوزتهم، والقبض على عدد من القوات المهاجمة.

وبشأن محور عين زارة، أكدت شعبة الإعلام الحربي أن قوات الوفاق شنت “هجوما فاشلا آخر” وحاولت الالتفاف من جهة مسجد الفطرة وتكثيف النيران من جهة النادي الدبلوماسي، إلا أن الجيش الوطني تمكن من استدراجها وفتح النيران عليها وإيقاع عدد من القتلى بصفوفهم وحرق آلية مسلحة مقابل سرية الهاون التابعة لقوة عمليات اجدابيا.

قالت الشعبة إن “اشتباكات قوية جدا”، دارت السبت، في محور الطويشة بعد تراجع قوات الجيش من بعض المواقع، واستمرت الاشتباكات لساعات طويلة، وبعدها قام الجيش بـ”هجوم كاسح” وإعادة السيطرة من جديد على المواقع التي انسحبت منها صباح اليوم.

ونقلت الشعبة عن الكتيبة 166 والعديات، بأنه تم القبض على 13 من مقاتلي الوفاق بعد عملية التفاف في محور الطويشة، واسترجاع عربة مسلحة عليها سلاح نوع “دوشكة”، فيما انسحبت باقي قوات الوفاق من المحور.

وعن تفاصيل الاشتباكات في محوري بوسليم و وادي الربيع، أوضحت الشعبة أن الجيش الوطني استهدف تجمعات قوات الوفاق بمدفعية الهاون والمدفعية، مؤكدة أن الإصابات كانت مباشرة ودقيقة، كما استهدفت المدفعية قاعدة معيتيقة.

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