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التفاصيل الكاملة لمعارك السبت في طرابلس وترهونة

تم النشر منذُ 51 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

نشرت شعبة الإعلام الحربي بالقيادة العامة للجيش الوطني، تفاصيل “معارك السبت” مع قوات حكومة الوفاق التي شنت منذ ساعات الصباح هجوما على تمركزات الجيش في طرابلس، إضافة إلى فتح عدة محاور لاقتحام مدينة ترهونة.

وقالت الشعبة في بيان تفصيلي، مساء السبت، إن محاور مدينتي ترهونة وطرابلس شهدت في ساعات الصباح الأولى اشتباكات قوية في عملية عسكرية وصفتها بـ”الفاشلة بامتياز”، نتج عنها تقدم الجيش في بعض من محور طرابلس منها صلاح الدين ومحور مشروع بوسليم ومحور الطويشة وعين زارة، مشيرة إلى مقتل 9 من أفراد الجيش الوطني بين محاور طرابلس وترهونة.

ذكرت الشعبة أن مدينة ترهونة شهدت اشتباكات عنيفة من محاور سوق الجمعة والزطارنة والقربولي، في “محاولة فاشلة” لقوات الوفاق للسيطرة على المدينة، موضحة أن قوات الجيش انسحبت من بعض النقاط منها مثلث القوامات الذي أعلنت قوات الوفاق السيطرة عليه، وبعد ساعات من الاشتباكات العنيفة تم استرجاع جميع النقاط وتحرير منطقة سوق الجمعة والمصابحة بالكامل بعد طرد قوات الوفاق، واسترجاع 7 آليات مسلحة كانت بحوزتهم، والقبض على عدد من القوات المهاجمة.

وبشأن محور عين زارة، أكدت شعبة الإعلام الحربي أن قوات الوفاق شنت “هجوما فاشلا آخر” وحاولت الالتفاف من جهة مسجد الفطرة وتكثيف النيران من جهة النادي الدبلوماسي، إلا أن الجيش الوطني تمكن من استدراجها وفتح النيران عليها وإيقاع عدد من القتلى بصفوفهم وحرق آلية مسلحة مقابل سرية الهاون التابعة لقوة عمليات اجدابيا.

قالت الشعبة إن “اشتباكات قوية جدا”، دارت السبت، في محور الطويشة بعد تراجع قوات الجيش من بعض المواقع، واستمرت الاشتباكات لساعات طويلة، وبعدها قام الجيش بـ”هجوم كاسح” وإعادة السيطرة من جديد على المواقع التي انسحبت منها صباح اليوم.

ونقلت الشعبة عن الكتيبة 166 والعديات، بأنه تم القبض على 13 من مقاتلي الوفاق بعد عملية التفاف في محور الطويشة، واسترجاع عربة مسلحة عليها سلاح نوع “دوشكة”، فيما انسحبت باقي قوات الوفاق من المحور.

وعن تفاصيل الاشتباكات في محوري بوسليم و وادي الربيع، أوضحت الشعبة أن الجيش الوطني استهدف تجمعات قوات الوفاق بمدفعية الهاون والمدفعية، مؤكدة أن الإصابات كانت مباشرة ودقيقة، كما استهدفت المدفعية قاعدة معيتيقة.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • وين قنونو كورونو الذى اوهم الخوان بانهم فى قلب ترهوتة وفالنهاية اخذ صابونة كالعادة فترهونة والوطية ومطار طرابلس العالم مصائد لجرذان الخوان مع ابوقرين مع ان الفرصة اتيحت لهم للهرب الى مدن شمال غرب ليبيا ومنها يهربوا لايطاليا او تونس قبل ما يتم تحرير مصراطة وطرابلس ودفنهم هناك بعد ان استنفذوا كل اوراقهم وفشلوا دواعش ومرتزقة من تشاد وسوريا وضباط وجنود اتراك وبوارج وسفن بحرية وطائرات مسيرة دون جدوى فالمعتوه العثمانى مدمن هزائم فى كل مكان فرايناه ينبح بعد سقوط حكم المرشد فى مصر وفشل فى انقاذ الخوان او حتى المساومة على غاز شرق المتوسط ويبيع من عنده من الكلاب المسعورة واليوم وبعد عقدة السيسى يعانى من عقدة حفتر فبعد ان خسر بلديتى اسطنبول وانقرة وانقسام حزبه الى 3 احزاب اثنين منها فى المعارضة ومع جائحة الكورونا ماذا يفعل ابن المجنونة فكل الطرق مغلقة امامه فاى انتخابات لو زورها ليكسب ستحدث ثورة شعبية ولو نزيهة يسقط ويدخل السجن يعمل ايه المعتوه وهو يعتمد على اغبى الاغبياء من الخوان والدواعش والقاعدة !!!

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  •  شباب يحلموا بانشاء مملكة آل مصراته علي غرار مملكة آل سعود ورأوا ان هذا الحلم لا يتآتي إلا ببسط نفوذهم علي سائر ليبيا والأمر ببساطه حسب حلم سفهاء الاحلام منهم طالما نحن اتراك الأصل وتركيا كانت باسطه سلطتها علي ليبيا وعلي غيرها من بلدان المنطقه فحري بنا نحن المحدرين من آصل تركي ان نملك ليبيا كإثر اجدادنا الاتراك ونكونوا قد استرجعنا أثر فلهذه الاوهام المريضه ضحت مصراته ولازالت تضحي بخيرة شبابها كقربان لتخيلات مهلوسين بعيده عن أي عقل وبعيده عن أي منطق وهي مجرد توهم العظمه فبهذا النزق الطفولي في ماضي مصراته وحاضرها قد اوديت بحياة خيرة شباب مصراته الي التهلكه فعلي مدي التاريخ وهذه المدينه منساقه خلف سفاهة احلام شبابها الذين جعلوها تتلقي في الصفعات العنيفه والهزائم المريره من جراء ادخالها في حروب ليس فيها أي مؤشر علي انها ستنتصر فيها فقديما ذاقت مصراته هزيمه كبري لجيش السويحلي علي تخوم اجدابيا في غزوته الخرقاء الهوجاء لإمارة السنوسيه في اجدابيا ومزقوا هنالك كل ممزق وشردوا وتمت مطاردتهم من حدود أجدابيا الي داخل حدود مصراته ورجعوا منحدرين صاغرين ولم يثب الي رشده قائدهم آنذاك المدعو السويحلي الي ان أنتهي به المطاف ونال فضيحة أستسلامه المخزي في بني وليد بعد ان هاجمها في غفله ويوم عيد الأضحي فهزم هو وجنوده وتوسل العفو من عبد النبي وكتب بخط يده سطور انكسار هيبته وغوص كبرياءه في وحل الهزيمه وطلب العفو من عبد النبي بالخير وفي طريقه برفقة أحد الشيوخ لتسليم نفسه لعبدالنبي بالخير قطع الحراس رأسه لتسليمه الي الحاكم الايطالي في طرابلس والقول خذ رأس عميلكم الذي أرسلته ليحتل بن وليد ولكن عبد النبي ارسل وراءهم فارس ليخبرهم بضرورة ان يدفن الرأس مع الجثه فرجعوا به وفي العصر الحديث هزائم لا حصر لها فقد هزم جمع المصاريت اثناء هجومهم علي الموانئ النفطيه الذي كان بحلم الاستيلاء علي موارد النفط بحمله هزيله أسموها الشروق وطردوا من البريقه شر طرده وحاليا تخوض مصراته حرب خاسره ولا امل لها في النجاح أبدا فكل المدن تعادي مصراته حتي المدن التي تلتزم الصمت حاليا هي كارهه مصراته فلماذا هذه المدينه في الماضي وفي الحاضر تشعل في حروب وقودها هو خيرة شبابها فيضيعون في عمر الزهور هباءا علي غير طاعة الله وفي غوت باطل فالي متي هذه المدينه لا تعقل وتترك الركض وراء اوهام زعامة ليبيا فلا ولن يتحقق لها هذا الحلم الاهوج الأخرق والفناء هو الأقرب لتحقق لها والهزيمه دائما وابدا هي الاقرب والنتيجه الحتميه لأي حروب طائشه

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