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«باشاغا» يمنح المتبرعين بالدم للمليشيات والمرتزقة استثناء بالتحرك في الحظر

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قرر فتحي باشاغا، وزير داخلية السراج، منح المتبرعين بالدم للمليشيات والمرتزقة استثناء بالتحرك في الحظر، وذلك كمحاولة لإنقاذ حياة هؤلاء المرتزقة والمسلحين والذين كبدهم الجيش خسائر فادحة في الأرواح، بعد فشل هجومهم على مدينة ترهونة ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم.

ونقلت قناة «ليبيا الأحرار» الممولة من قطر والتي تبث من تركيا والداعمة لجماعة الإخوان المسلمين بليبيا، في خبر أوردته بشكل عاجل عبر صفحاتها الرسمية، أمس السبت، مناشدة “مصرف الدم المركزي في العاصمة طرابلس ومصرف الدم بمستشفى شارع الزاوية، مصرف الدم بالمستشفى الجامعي طرابلس، ومصرف الدم بمستشفى القلب تاجوراء”، المواطنين بالخروج وقت الحظر المفروض عليهم بسبب تفشي وباء كورونا.

وأطلقت داخلية باشاغا تعميما لكل المسلحين التابعين لها بالسماح لمن يريد التبرع بالدم لإنقاذ أرواح المليشيات، بحرية التحرك في وقت الحظر المفروض بسبب تفشي وباء كورونا.

ودعت القناة المواطنين إلى التبرع بالدم من جميع الفصائل، وذلك في إشارة لإعداد الجرحى وارتفاعها بشكل كبير بين صفوف مليشيات حكومة الوفاق، وفشل هجومهم على مدينة ترهونة ما ادى الى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

ووجه مصرف الدم المركزي بالعاصمة طرابلس ومصرف الدم بمستشفى شارع الزاوية، يوم أمس السبت، رسالة إلى جميع المواطنين يدعوهم فيها إلى التبرع بالدم من جميع الفصائل.

وقالت مصادر عسكرية لـ«الساعة24»: “إن محاور مدينة ترهونه ومحاور العاصمة ‏طرابلس، شهدت في ساعات الصباح الأولى من صباح أمس السبت، اشتباكات قوية مع ميلشيات حكومة السراج، حيث ‏حاولت القيام بعمل عسكري ولكنه فشل، ونتج عنها تقدم في بعض من محور طرابلس منها ‏صلاح الدين ومحور مشروع بوسليم ومحور الطويشه وعين زارة”.

وأضافت المصادر “شهدت مدينة “ترهونه” أمس السبت، اشتباكات عنيفة من ثلاثة محاور سوق ‏الجمعة الزطارنه والقربولي في محاوله فاشله للحشد المليشياوي للسيطرة علي ترهونه، حيث ‏انسحبت القوات من بعض نقاط منها مثلث القوامات، الذي اعلنت مليشيات الحشد ‏السيطرة عليه وبعد ساعات من الاشتباكات العنيفة وصمود قواتنا المسلحة وانتفاضة من أهالي ‏ترهونه بالكامل، تم استرجاع جميع النقاط وتحرير منطقة سوق الجمعة والمصابحه بالكامل بعد ‏طرد العدو منها واسترجاع عدد “7” اليات مسلحه كانت بحوزتهم والقبض على عدد منهم”.

وتابعت المصادر “أما محور عين زارة، شهد أيضآ هجوم فاشل آخر ظهيرة اليوم فحاولت ‏المليشيات الالتفاف من جهة مسجد الفطرة وتكثيف النيران من جهة النادي الدبلوماسي فسقطت ‏في المحظور ونجحت وحدات القوات المسلحة في الاستدراج الذكي قبل دكهم بشراسة والنتيجة ‏كالعادة لاشي لهم إلا عدد من قتلاهم وحرق آليه مسلحة مقبل سرية الهاون التابعة لقوة ‏عمليات اجدابيا”.

وأوضحت أن محور الطويشة، سجل اشتباكات قوية جدآ بعد تراجع ‏القوات المسلحة من بعض المواقع لنا استمرت الاشتباكات لساعات طويله وبعدها قامة قواتنا ‏بالهجوم الكاسح وإعادة السيطرة من جديد على المواقع التي انسحبت منها صباح أمس، حيث أعلنت ‏الكتيبة 166 والعديات القبض على عدد “13” تابعين للحشد المليشياوي بعد التفاف عليهم في ‏محور الطويشه واسترجاع عربه مسلحة عليه سلاح نوع “دوشكه” وانسحاب او هروب باقي ‏المجموعات الإرهابيه بالكامل من المحور.

من جهتها، قالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقوات المسلحة الليبية، صباح السبت، ‏قامت الجماعات الإرهابية ومجموعات المليشيات الموالين للعدوان التركي وتحت غطاءٍ جويّ ‏تركي، بمحاولاتٍ بائسة للاقتراب من مدينة ترهونة، إلا أن جنودنا كانوا لهم بالمرصاد.

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المرتزقة المليشيات ترهونة داخلية السراج داخلية باشاغا فتحي باشاغا

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صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • تبرعوا بدماؤكم يااهالى طرابلس للدواعش والقاعدة الذين استحلوا دماؤكم وجاءوا لقطع رقابكم وحماية الفاسدين سراق المال العام .طبعا كلام فارغ من عندهم دم لا يعطيه لهؤلاء المجرمين مصاصى الدماء الاغبياء ويستحقوا منكم ان تضعوا لهم مبيد حشرى فى الطعام او الشراب

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  • لو قادة ميشيات مصراته ينادون بالدوله المدنيه كما يفهموها الجميع لكان قالوا للبرلمان وللقوات المسلحه أشركونا في الدوله المدينه التي تنادون بها وهيا نمضي شركاء في الهدف ونبني وطننا ولكن الذي يسعي اليه قادة المصاريت هو قيام امبراطوريه مصراتيه صرف فهذا هو الواضح علي تعاملات مع بقية القبائل ولكن في العلن هم يعلنون انهم يسعوا لقيام دوليه مدنيه تتسع لكل الليبيين وهم مجبورين للقول هكذا كي يتم أستغفال مناصرين لهم من هم علي شاكلة أسامه اجويلي واغنيوه كي يكسبوهم كوقود لمعركة تطلعهم لحكم ليبيا وبعد سيتم التخلص منهم فاذا كانت دعواهم صادقه للدوله المدنيه التي تتسع لكل الليبيين خلاص تقاسموا النفوذ مع شرق وغرب وجنوب البلاد وانتهت القصه لكن القشه التي قصمت ظهر بعير ليبيا هي سعي شباب مصراته قديما وحديثا لانشاء مملكة آل مصراته علي غرار مملكة آل سعود ورأوا ان هذا الحلم لا يتآتي إلا ببسط نفوذهم علي سائر ليبيا والأمر ببساطه حسب حلم سفهاء الاحلام منهم طالما نحن اتراك الأصل وتركيا كانت باسطه سلطتها علي ليبيا وعلي غيرها من بلدان المنطقه فحري بنا نحن المنحدرين من آصل تركي ان نملك ليبيا كإثر اجدادنا الاتراك ونكونوا قد استرجعنا أثر الجد فبهذه الاوهام المريضه ضحت مصراته ولازالت تضحي بخيرة شبابها كقربان لتخيلات وهلوسات ممن مفصولين عن الواقع احلام زائفه بعيده عن ذرة أي عقل وبعيده عن أي منطق وهي مجرد توهم العظمه فبهذا النزق الطفولي في ماضي مصراته وحاضرها قد اودت بحياة خيرة شبابها الي التهلكه فعلي مدي التاريخ وهذه المدينه منساقه خلف سفاهة احلام شبابها الذين جعلوها تتلقي في كل مره الصفعات العنيفه والهزائم المريره من جراء ادخالها في حروب ليس فيها أي مؤشر علي انها ستنتصر فيها فقديما ذاقت مصراته ويلات هزائم كبري والآن هي تتجرع نفس الكأس المر

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  • مازال ناقص باشاآغا من احلام العظمه ان يقلد الزعيم هتلر ذاك الذي أشترط ان لا يزود الجريح الالماني إلا بدماء ألمانيه فهل سنسمع باشاآغا يصدر قرار من زحمه قراراته اليوميه يوصي فيه او يوجه فيه الي ضرورة حقن الجريح المصراتي بدماء مصراته اما كلاب التي تخدم اهدافهم في الاستيلاء علي ليبيا من الفئات الآخر كاتباع الكلب اجويلي والكلب اغنيوه وما شابههم فممكن يتم ان اعطاءهم أي دم لانهم ليسوا من العرق المصراتي هههههه

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