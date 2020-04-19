كاتب تركي: أقبل رأس «الغرياني» فالعالم يحتاج إلى أمثاله

قدم الكاتب التركي، المقرب من حزب العدالة والبناء الحاكم بقيادة رجب طيب أردوغان، إسماعيل ياشا، التحية والتهنئة للمليشيات المسلحة التابعة لحكومة فائز السراج على انتصاراتهم الوهمية التي روجت وسائل الإعلام الداعمة للمليشيات وخاصة الأذرع الإعلامية التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي الدولي.

وقال «ياشا»، في تغريدة عبر حسابه بـ«توتير»، «بهذه المناسبة ووسط هذه الفرحة، أرجو ممن لهم صلة بمفتي ليبيا، فضيلة الشيخ الصادق عبد الرحمن الغرياني، حفظه الله، أن يبلغوه بتحياتي».

وعبر الكاتب التركي المقرب من حزب أردوغان عن احتفائه الكبير بالمفتي المعزول المقيم في تركيا الداعم للجماعات الإرهابية المتطرفة، قائلا: «إني أقبل رأسه إجلالا واحتراما له، وأقول إننا في العالم الإسلامي بحاجة إلى أمثاله من العلماء الذين يقفون إلى جانب شعوبهم، لا إلى جانب الطواغيت».

ويأتي ذلك بعد فتوى أصدرها المفتي المعزول مثيرة للجدل، بإباحته العمليات الإرهابية وتفجير الشباب لأنفسهم ضد قوات الجيش الليبى لتكبيدهم خسائر كبيرة فى المعدات والأرواح، وذلك في رده خلال استضافة مرئية الأربعاء الماضي، على سؤال أحد المشاهدين حول إن كان يجوز لمن وصفهم بـ”الثوار” أو أحد منهم تفجير نفسه خشية الوقوع في الأسر.

ووجه مصرف الدم المركزي بالعاصمة طرابلس ومصرف الدم بمستشفى شارع الزاوية، اليوم السبت، رسالة إلى جميع المواطنين يدعوهم فيها إلى التبرع بالدم من جميع الفصائل.

وقالت مصادر عسكرية لـ”الساعة24″، إن محاور مدينة” ترهونه ” و محاور العاصمة ‏طرابلس، شهدت في ساعات الصباح الأولى اشتباكات قوية مع ميلشيات حكومةالسراج، حيث ‏حاولت القيام بعمل عسكري ولكنه فشل، و نتج عنها تقدم في بعض من محور طرابلس منها ‏صلاح الدين ومحور مشروع بوسليم ومحور الطويشه وعين زارة.‏

وأضافت المصادر، شهدت مدينة “ترهونه” اليوم اشتباكات عنيفه من ثلاث محاور سوق ‏الجمعه الزطارنه والقربولي في محاوله فاشله للحشد المليشياوي للسيطره علي” ترهونه ‏انسحبت القوات المسلحة من بعض نقاط منها مثلث القوامات الذي اعلنت مليشيات الحشد ‏السيطره عليه وبعد ساعات من الاشتباكات العنيفه وصمود قواتنا المسلحه وانتفاظ اهالي ‏ترهونه بالكامل تم استرجاع جميع النقاط وتحرير منطقة سوق الجمعه والمصابحه بالكامل بعد ‏طرد العدو منها واسترجاع عدد “7” اليات مسلحه كانت بحوزتهم والقبض على عدد منهم.

وتابعت المصادر، أما محور عين زارة ، شهد ايضآ هجوم فاشل آخر ظهيرة اليوم فحاولت ‏المليشات الالتفاف من جهة مسجد الفطرة وتكثيف النيران من جهة النادي الدبلوماسي فسقطت ‏فالمحظور ونجحت وحدات القوات المسلحة في الاستدراج الذكي قبل دكهم بشراسة والنتيجة ‏كالعادة لاشي لهم الا عدد من قتلاهم وحرق اليه مسلحه مقبل سرية الهاون التابعه لقوة ‏عمليات اجدابيا.

وأردفت المصادر، وشهد محور الطويشة – وبتاريخ اليوم سجل اشتباكات قويه جدآ بعد تراجع ‏القوات المسلحه من بعض المواقع لنا استمرت الاشتباكات لساعات طويله وبعدها قامة قواتنا ‏بالهجوم الكاسح واعادة السيطره من جديد علي المواقع التي انسحبت منها صباح اليوم اعلنت ‏الكتيبة 166 والعديات القبض علي عدد “13” تابعين للحشد المليشياوي بعد التفاف عليهم في ‏محور الطويشه واسترجاع عربه مسلحه عليه سلاح نوع “دوشكه” وانسحاب او هروب باقي ‏المجموعات الارهابيه بالكامل من المحور.

وفى محوري بوسليم و وادي الربيع، قد شهدا تعامل بمدفعية الهاون والمدفعيه لنقاط تجمع ‏للعدو ،كانت الإصابات مباشرة ودقيقة جدآ واستهدفت ايضآ مدفعية القوات المسلحة قاعدة ‏معيتيقه بضربات قوية.‏

من جهتها، قالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقوات المسلحة الليبية، إن صباح هذا اليوم، ‏قامت الجماعات الإرهابية ومجموعات المليشيات الموالين للعدوان التركي وتحت غطاءٍ جويّ ‏تركي، بمحاولاتٍ بائسة للاقتراب من مدينة ترهونة ، إلا أن جنودنا كانو لهم بالمرصاد.

وأضافت الشعبة فى إيجاز صحفي مساء اليوم السبت، تمكنت القوات المُسلحة من التصدي ‏لهذه المحاولات ودحرت العدو وردته وتكبّدَت هذه الجماعات خسائراً كبيرة وتم أسر العديد ‏من أفرادهم والتحفظ على عددٍ من جُثثهم التي تركوها مُلقاةً في العراءِ بعد أن ولّوا الدبر أمام ‏قسوَة ضربات وحداتنا .‏