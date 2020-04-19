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«الشاطر»: انتهى «الفيلم الهندي» وعلى مؤيدي «حفتر» قفل الستارة

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم عبد الرحمن الشاطر، عضو مجلس الدولة الاستشاري، أن المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي، ليس لديه مشروع لبناء دولة عصرية، مدعيا أن «حفتر» يتقمص دور المنقذ، بحسب تعبيره.

وقال الشاطر في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “كان وصفي دائما لـ«حفتر» بأنه مجرد ممثل «movie star» كلما تناقشت مع أعضاء في البعثة الأممية وكذلك العديد من السفراء”.

وأضاف، الشاطر المعروف عنه مبالغته في التعبيرات والأوصاف ومحاولة إدخال مصطلحات غير مفهومة في حديثه حتى يظهر بمظهر العالم ببواطن الأمور “ليس لديه مشروع بناء دولة عصرية وهو يتقمص دور المنقذ”.

وتابع عضو مجلس الدولة الاستشاري، الذي يترأسه الإخواني، خالد المشري “الآن انتهى الفيلم الهندي وعلى مؤيديه أن يقفلوا الستارة ويطفئوا الأضواء، انتهى العرض السمج”، وفقا لقوله.

وكانت مصادر عسكرية، قد أكدت لـ«الساعة24»: “إن محاور مدينة ترهونه ومحاور العاصمة ‏طرابلس، شهدت في ساعات الصباح الأولى من يوم أمس السبت، اشتباكات قوية مع ميلشيات حكومة السراج، حيث ‏حاولت القيام بعمل عسكري ولكنه فشل، ونتج عنها تقدم في بعض من محور طرابلس منها ‏صلاح الدين ومحور مشروع بوسليم ومحور الطويشه وعين زارة”.

وأضافت المصادر “شهدت مدينة “ترهونه” أمس السبت، اشتباكات عنيفة من ثلاثة محاور سوق ‏الجمعة الزطارنه والقربولي في محاوله فاشله للحشد المليشياوي للسيطرة علي ترهونه، حيث ‏انسحبت القوات من بعض نقاط منها مثلث القوامات، الذي اعلنت مليشيات الحشد ‏السيطرة عليه وبعد ساعات من الاشتباكات العنيفة وصمود قواتنا المسلحة وانتفاضة من أهالي ‏ترهونه بالكامل، تم استرجاع جميع النقاط وتحرير منطقة سوق الجمعة والمصابحه بالكامل بعد ‏طرد العدو منها واسترجاع عدد “7” اليات مسلحه كانت بحوزتهم والقبض على عدد منهم”.

من جهتها، قالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقوات المسلحة الليبية، صباح السبت، ‏قامت الجماعات الإرهابية ومجموعات المليشيات الموالين للعدوان التركي وتحت غطاءٍ جويّ ‏تركي، بمحاولاتٍ بائسة للاقتراب من مدينة ترهونة، إلا أن جنودنا كانوا لهم بالمرصاد.

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الجيش العربي الليبي المجلس الاستشاري المشير خليفة حفتر عبد الرحمن الشاطر مليشيات السراج

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • الفيلم الهندى ياحمار انتهى من سبع سنوات عندما سقط مرشدكم الدال بملابس النسوان وبيتناك فى السجن الان مع اشطر من خيرت الشاطط راسه مثل الشيطان اما الان فنحن نعيش الفيلم العربى الناصر صلاح الدين المشير خليفة حفتر المنتصر بالله على شرق خلق الله واكرمه الله بتحرير اقليمى برقة وفزان بالكامل واليوم يسيطر كمان على اكثر من نصف طرابلس وموارد ليبيا بالكامل من نفط ومياه وهذا هو الاهم اما مدن شمال غرب ليبيا فلا وزن حاليا لها فى ظل اغلاق الحدود مع تونس وترك لكم متنفس للهرب من طرابلس ومصراطة مع قرب تحريرهما بنفس الخطة التى لم تتغير منذ عام مستغلا غباوة الاخوان وهى نصب المصيدة لاصطياد الجرذان فاصطاد منهم العديد فى ابوقرين وترهونة والطويشة اصطاد فيها عائلة العمو وانتظر العرض القادم للفيلم العربى الكبير شنبو فى المصيدة . لاصطياد شنبو السراج

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  • من كثرة مشاهدة الافلام الاباحية على قنوات الاخوان يتصور هذا الشاطط ان الخوان انتصروا ووصلوا لبنغازى ولم يبلغه احد عن انكسارات الخوان وجيفهم ملقاة فى الطرقات وبيطالبوا التبرع بالدم لنقاذ الخرفان المصابة اتفووووه عليك ياشطط استعد قريبا لترحيلك لقرقارش تشوف افلام على كيفك من اخوانك هناك خاصة دبرز الزياط

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  • شاهدوا الفيلم العربى الكبير الاخوان فى نعيم بطولة كوكبة من المتخلفين عقليا منهم الشاطط والحشرى وابوسحلية اخراج دبرز الزياط

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  • لو قادة ميشيات مصراته ينادون بالدوله المدنيه كما يفهموها الجميع لكان قالوا للبرلمان وللقوات المسلحه أشركونا في الدوله المدينه التي تنادون بها وهيا نمضي شركاء في الهدف ونبني وطننا ولكن الذي يسعي اليه قادة المصاريت هو قيام امبراطوريه مصراتيه صرف فهذا هو الواضح علي تعاملات مع بقية القبائل ولكن في العلن هم يعلنون انهم يسعوا لقيام دوليه مدنيه تتسع لكل الليبيين وهم مجبورين للقول هكذا كي يتم أستغفال مناصرين لهم من هم علي شاكلة أسامه اجويلي واغنيوه كي يكسبوهم كوقود لمعركة تطلعهم لحكم ليبيا وبعد سيتم التخلص منهم فاذا كانت دعواهم صادقه للدوله المدنيه التي تتسع لكل الليبيين خلاص تقاسموا النفوذ مع شرق وغرب وجنوب البلاد وانتهت القصه لكن القشه التي قصمت ظهر بعير ليبيا هي سعي شباب مصراته قديما وحديثا لانشاء مملكة آل مصراته علي غرار مملكة آل سعود ورأوا ان هذا الحلم لا يتآتي إلا ببسط نفوذهم علي سائر ليبيا والأمر ببساطه حسب حلم سفهاء الاحلام منهم طالما نحن اتراك الأصل وتركيا كانت باسطه سلطتها علي ليبيا وعلي غيرها من بلدان المنطقه فحري بنا نحن المنحدرين من آصل تركي ان نملك ليبيا كإثر اجدادنا الاتراك ونكونوا قد استرجعنا أثر الجد فبهذه الاوهام المريضه ضحت مصراته ولازالت تضحي بخيرة شبابها كقربان لتخيلات وهلوسات ممن هم مفصولين عن الواقع احلام زائفه بعيده عن ذرة أي عقل وبعيده عن أي منطق وهي مجرد توهم العظمه فبهذا النزق الطفولي في ماضي مصراته وحاضرها قد اودت بحياة خيرة شبابها الي التهلكه فعلي مدي التاريخ وهذه المدينه منساقه خلف سفاهة احلام شبابها الذين جعلوها تتلقي في كل مره الصفعات العنيفه والهزائم المريره من جراء ادخالها في حروب ليس فيها أي مؤشر علي انها ستنتصر فيها فقديما ذاقت مصراته ويلات هزائم كبري والآن هي تتجرع نفس الكأس المر

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