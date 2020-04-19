«الشاطر»: انتهى «الفيلم الهندي» وعلى مؤيدي «حفتر» قفل الستارة

زعم عبد الرحمن الشاطر، عضو مجلس الدولة الاستشاري، أن المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي، ليس لديه مشروع لبناء دولة عصرية، مدعيا أن «حفتر» يتقمص دور المنقذ، بحسب تعبيره.

وقال الشاطر في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “كان وصفي دائما لـ«حفتر» بأنه مجرد ممثل «movie star» كلما تناقشت مع أعضاء في البعثة الأممية وكذلك العديد من السفراء”.

وأضاف، الشاطر المعروف عنه مبالغته في التعبيرات والأوصاف ومحاولة إدخال مصطلحات غير مفهومة في حديثه حتى يظهر بمظهر العالم ببواطن الأمور “ليس لديه مشروع بناء دولة عصرية وهو يتقمص دور المنقذ”.

وتابع عضو مجلس الدولة الاستشاري، الذي يترأسه الإخواني، خالد المشري “الآن انتهى الفيلم الهندي وعلى مؤيديه أن يقفلوا الستارة ويطفئوا الأضواء، انتهى العرض السمج”، وفقا لقوله.

وكانت مصادر عسكرية، قد أكدت لـ«الساعة24»: “إن محاور مدينة ترهونه ومحاور العاصمة ‏طرابلس، شهدت في ساعات الصباح الأولى من يوم أمس السبت، اشتباكات قوية مع ميلشيات حكومة السراج، حيث ‏حاولت القيام بعمل عسكري ولكنه فشل، ونتج عنها تقدم في بعض من محور طرابلس منها ‏صلاح الدين ومحور مشروع بوسليم ومحور الطويشه وعين زارة”.

وأضافت المصادر “شهدت مدينة “ترهونه” أمس السبت، اشتباكات عنيفة من ثلاثة محاور سوق ‏الجمعة الزطارنه والقربولي في محاوله فاشله للحشد المليشياوي للسيطرة علي ترهونه، حيث ‏انسحبت القوات من بعض نقاط منها مثلث القوامات، الذي اعلنت مليشيات الحشد ‏السيطرة عليه وبعد ساعات من الاشتباكات العنيفة وصمود قواتنا المسلحة وانتفاضة من أهالي ‏ترهونه بالكامل، تم استرجاع جميع النقاط وتحرير منطقة سوق الجمعة والمصابحه بالكامل بعد ‏طرد العدو منها واسترجاع عدد “7” اليات مسلحه كانت بحوزتهم والقبض على عدد منهم”.

من جهتها، قالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقوات المسلحة الليبية، صباح السبت، ‏قامت الجماعات الإرهابية ومجموعات المليشيات الموالين للعدوان التركي وتحت غطاءٍ جويّ ‏تركي، بمحاولاتٍ بائسة للاقتراب من مدينة ترهونة، إلا أن جنودنا كانوا لهم بالمرصاد.