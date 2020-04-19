المسماري: الجيش يأسر شقيق العمو جنوب طرابلس

أعلن الناطق باسم الجيش أحمد المسماري أن مفرزة من القوات المسلحة العربية في محور الطويشة جنوب العاصمة طرابلس تمكنت من أسر أحد كبار قادة تهريب البشر في المنطقة.

وأوضح المسماري في بيان له أن القوات المسلحة تمكنت من أسر صالح الدباشي شقيق المهرب المعاقب دوليا المدعو أحمد الدباشي الملقب “العمو” موضحة أنه يعاني من جروح بالغة بعد إصابته داخل مدرعة تركية من طراز ” كيربي ” معتبرا أن ذلك دليل على توسعة تركيا لأنشطتها الإجرامية لكي تشمل دعم كبار المجرمين في المنطقة الغربية وتجار البشر وهو ما يعتبر تهديدًا مباشرًا ليس لمصالح الشعب الليبي فحسب بل لكل دول المنطقة وحوض المتوسط .

وبين المسماري أنه تم أسر صالح الدباشي رفقة عدد من المرتزقة السوريين والمطلوبين الليبيين المدعومين من تركيا بينهم إبن عمه المدعو أحمد التابع لمليشيات مهرب الوقود أسامة جويلي .

وأشار المسماري أن صالح الدباشي كان المسؤول الأول عن مركز إيواء صبراتة الذي شهد أبشع الجرائم ضد البشرية بحق المهاجرين من بيع ورق وعبودية وتهريب طيلة الفترة ما بين 2012 وحتى 2017 .