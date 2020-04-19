“كورونا” يُعطي آمالاً بمراجعة ملف الصحة في ليبيا

تقرير 218

تستمر جهود وزارة الصحة في الحكومتين الوفاق والليبية من أجل تأمين صحة المواطن والحد من انتشار فيروس كورونا على الرغم من أن القطاع الصحي في البلاد يعاني من إهمال كبير منذ عقود، لكن جائحة كورونا أعطت ولو القليل من الآمال بمراجعة ملف الصحة في ليبيا والاهتمام بهذا القطاع.

وكان آخر الجهود المستمرة، إعلان وزارة الخارجية عن وصول شحنة مكونة من 5000 كاشف اختبار لفيروس كورونا إلى مطار مصراتة الدولي في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة بالتنسيق مع الخارجية الصينية لمد وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض بالمستلزمات والأدوات الطبية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا.

وشاركت المؤسسة الوطنية للنفط هي الأخرى في تلك الجهود عبر إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة والتي قامت بتسليم مواد طبية لبلديات أوباري، والغريفة، وبنت بية، وغات، ووادي عتبة، ومرزق بحقل الشرارة النفطي، وشملت الشحنة أقنعة واقية، ونظارات وقاية، وملابس حماية مختلفة الأنواع، ومحاليل تطهير، ومعدات رش المطهرات وغيرها من المستلزمات الطبية.

عديد المعدات والأجهزة الخاصة بفيروس كورونا تصل البلاد خلال أيام قليلة لتوزيعها على مخازن الإمداد ومراكز العزل في أغلب المدن، ومخزون لا بأس به من المعدات يطمئن المواطن بأن المسؤولين في البلاد يضعون جائحة كورونا على رأس اهتماماتهم.