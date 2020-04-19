اللجنة الاستشارية: عودة العالقين بالخارج مرتهنة بهذا الإجراء

أكد رئيس اللجنة الاستشارية المشكلة من قبل المجلس الرئاسي خليفة البكوش أن عودة الليبيين العالقين بالخارج مرهون بالتزامهم بإجراءات الحجر الصحي المتخذة من قبل السلطات الصحية المحلية.

ونقل المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن البكوش تأكيده أنهوبالتنسيق مع وزارة الخارجية فأن عودة العالقين أشترط فيه الحجر الصحي في أماكن تواجدهم لمدة 15 يوما واختبارهم بتقنية الـــReal time pcrللتأكد من سلامتهم الصحية.

وأضاف البكوش أنه في حال تأكد إصابة أحد المواطنين بالفيروس فسيتم اتخاذ كافة الإجراءات العلاجية على حساب الدولة الليبية في محل تواجدهمضيفاأن الليبيين العالقين سيعودون إلى بلدهم فور انتهاء مدة الحجر الصحي والتأكد من الالتزام به كأحد أهم شروط الوقاية وتقليل خطر انتشار المرض في ليبيا.