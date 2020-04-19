توزيع الدفعة الأولى من السلع على جمعيات البريقة

واصلت مراقبة الاقتصاد ببلدية البريقة، توزيع الدفعة الأولى من السلع التموينية المخصصة للجمعيات التعاونية الاستهلاكية لعام 2020 م.

ووفق وكالة الأنباء الليبية في بنغازي (وال)، «تسلمت عدد من الجمعيات حصتها من السلع التموينية من سكر، طماطم، أرز، دقيق أكياس».

ومن المقرر أت تستمر عمليات التوزيع طيلة الأيام الأسبوع على باقي الجمعيات، وتوزيع زيت الطعام حال توفره في مخازن صندوق موازنة

وأوردت (وال) أسماء الجمعيات التي تلقت حصص السلع التموينية، وهي جمعيات الجودة البريقة الجديدة (ونيس بوزريبه)، والرخاء العرقوب (مسعود العوامي)، والبريقة المرسى البريقة الجديدة (إدريس خفاجي).

ويوم الأربعاء الماضي، وزعت مراقبة الاقتصاد ببلدية البريقة السلع التموينية على جمعيتي أفريقيا 1 بمدينة البريقة الجديدة (فتحي الهيبلو)، والكرامة بمدينة البريقة الجديدة ( حامد دواس ).

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