بلدية البيضاء: مستعدون لاستقبال أبنائنا العائدين من الخارج

أعلنت بلدية البيضاء استعدادها لاستقبال أبنائها العائدين من الخارج وتجهيز مقر ليكون حجرا صحيا لهم لمدة 14 يوم للتأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس كورونا.

وقدم رئيس المجلس التسييري لبلدية البيضاء علي حسين في خطاب موجه لرئيس اللجنة العليا لمواجهة وباء كورونا الشكر للقائد العام للجيش خليفة حفتر على قراره الصادر بشأن عودة كافة المواطنين الليبيين العالقين بالخارج مضيفا “انطلاقا من مبدأ المشاركة في المسؤولية وتقديم الخدمات للمواطن فإن المجلس التسييري لبلدية البيضاء على استعداد لاستقبال المواطنين التابعين لبلدية البيضاء والعائدين من الخارج وتجهيز مقر يكون حجرا صحيا لهم لمدة 14 يوما للتأكد من سلامتهم وخلوهم من كورونا