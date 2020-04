أخبار ليبيا24 نفى المتحدث باسم اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا أحمد الحاسي، أمس السبت شفاء الحالة الصفرية والمخالطين مؤكدًا أنهم يتمتعون بصحة جيدة. وقال الحاسي في الإيجاز الصحفي :”إذا ما وصلوا لمرحلة الشفاء فإننا سنعلن عن ذلك، وتمت زيارتهم من قبل بعض أعضاء اللجنة وهم يتلقون العناية الطبية، والاطمئنان كذلك على الأطقم الطبية في […]

