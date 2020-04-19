المسماري يكشف تفاصيل أسر شقيق “العمو” في طرابلس

طرابلس-العنوان

كشف الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، اللواء أحمد المسماري، عن تفاصيل أسر وحدات الجيش الوطني في طرابلس لشقيق المهرب البشر المعاقب دوليا أحمد الدباشي الملقب بـ “العمو”.

وفي بيان عبر صفحته الرسمية بـ فيسبوك أكد المسماري أن الجيش تمكن في محور الطويشة جنوب طرابلس من أسر “صالح الدباشي” وهو أحد كبار قادة تهريب البشر وشقيق “العمو”، وأضاف المسماري، “لقد تم أسره وهو يعاني من جروح بالغة بعد إصابته داخل مدرعة تركية من طراز “كيربي”.

وأشار المسماري إلى أن تركيا توسع أنشطتها الإجرامية بدعم كبار المجرمين في المنطقة الغربية وتجار البشر، وأضاف “إن ذلك ليس تهديدا مباشرا لمصالح الشعب الليبي فقط، بل تهديد لكافة دول المنطقة وحوض المتوسط”.

وأوضح المسماري أن “صالح الدباشي” كان المسؤول الأول عن مركز إيواء صبراتة الذي شهد أشنع الجرائم ضد البشرية بحق المهاجرين من بيع ورق وعبودية وتهريب طيلة الفترة ما بين 2012 وحتى 2017.

وأكد المسماري بأن الدباشي تم أسره مع عدد من المرتزقة السوريين والمطلوبين الليبيين المدعومين من تركيا والتابعين لميليشيات أسامة جويلي.