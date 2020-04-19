الرئيس الجديد لـ«سرت للنفط والغاز»: خسرنا كوادر فنية منذ 2011 وإعادة التأهيل على رأس الأولويات

قال الرئيس الجديد لمجلس إدارة شركة سرت لإنتاج النفط والغاز مسعود سليمان عيسى إن الاستثمار في رأس المال البشري وتأهيلة وتطويره في مقدمة أولويات لجنة الإدارة الجديدة.

وأوضح في لقاء مصور، بثه المركز الإعلامي للشركة أن «الأحداث التي مرت بالبلاد منذ عام 2011 أدت إلى هجرة الكثير من الخبرات والكوادر الفنية المدربة، وتوقف البرامج التدريبية خلال السنوات الأخيرة، خصوصا مركز التدريب الصناعي». وأضاف مسعود عيسي «سنسعى إلى فتح مراكز تدريب سريع جديدة، وإيفاد العاملين إلى الخارج للتأهيل والتدريب في أوروبا أميركا».

ويوم الخميس الماضي، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط انتهاء مراسم التسليم والتسلم بين مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج النفط والغاز السابق ومجلس الإدارة الجديد. وتأتي مراسم التسليم والتسلم، والتي جرت بالمقر الرئيسي لشركة سرت، بناءً على قرار الجمعية العمومية رقم 43 لسنة 2020 بشأن إعادة تشكيل مجلس الإدارة، وذلك بحضور عضو لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط.

ويتكون مجلس إدارة الشركة الجديد من مسعود سليمان موسى محمود رئيسًا، ومصطفى امحمد رمضان هماد، عضوًا لمجلس الإدارة للعمليات، ومحمد محمد علي فنتري، عضوًا لمجلس الإدارة المالية والموارد البشرية، وفائز سالم النعاس فائز، عضوًا لمجلس الإدارة للتصنيع والصيانة، وخالد جبالي محمد عيد، عضوًا لمجلس الإدارة للهندسة والمشروعات.

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