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الإعلام الحربي: سلاح الجو دمر آليات وعربات عسكرية شرق مصراتة

تم النشر منذُ 29 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقوات المسلحة اليوم الأحد أن مقاتلات السلاح الجوي شنت غارات على عدد من الآليات التباعة لقوات الوفاق شرق مصراتة.

وأوضحت الشعبة أن الغارات الجوية استهدفت آليات وعربات عسكرية وتمكنت من تدميرها في منطقة بوقرين شرق مدينة مصراتة.

وكانت الدفاعات الجوية للقوات المسلحة الليبية تمكنت أمس السبت من إسقاط طائرة مسيرة تركية طراز “بيرقدار” في منطقة الهيرة جنوب طرابلس.

كما مُنيت قوات الوفاق السبت بخسائر كبيرة في الأفراد والآليات بعد محاولتها شن هجوم على قوات الجيش الوطني من ثلاث محاور باتجاه ترهونة.

وقال الإعلام الحربي إن قوات الجيش صدت هجومًا لقوات الوفاق على تمركزاتها في منطقة “أربع شوارع علوي”، مشيرة إلى أن قوات الوفاق قامت بتحركات من ثلاثة محاور باتجاه ترهونة، لكنها تلقت ردًا قويًا.

وأضافت، أن الجيش تمكن من قتل عدد من عناصر القوات المهاجمة، كما تمكن من أسر عدد كبير وغنم آليات وتدمير أخرى.

وأعلنت قوات الوفاق عملية عسكرية للسيطرة على ترهونة، لكن القوات المسلحة أحبطتها.

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  • وعلي الباغي تدور الدوائر يا مصراته في كل عصر وكل خين مئه عام من الهزائم المتلاحقه آلا فيكم عاقلاً او رشيد يوقفكم الي هذا الحد فقد كفاكم أنتحار علي مر الاجيال
    لو قادة مليشيات مصراته ينادون بالدوله المدنيه كما يفهموها الجميع لكان قالوا للبرلمان وللقوات المسلحه هيا أشركونا في الدوله المدينه التي تنادون بها ويلا نمضي شركاء في قيادة الدوله ونبني وطننا ولكن الذي يسعي اليه قادة المصاريت هو قيام امبراطوريه مصراتيه صرفه وأقصاء كل من هو ليس بمصراتي فهذا هو الواضح من خلال تعاملاتهم مع بقية القبائل ولكن في العلن هم يعلنون انهم يسعوا لقيام دوليه مدنيه تتسع لكل الليبيين وهم مجبورين للقول هكذا كي يتم أستغفال مناصرين لهم مثل من هم علي شاكلة أسامه اجويلي واغنيوه كي يكسبوا هؤلاء البلهاء كوقود لمعركة تطلعهم لحكم ليبيا وبعدها سيتم التخلص منهم بطرق شتي فلو كانت دعواهم صادقه لقيام الدوله المدنيه التي تتسع لكل الليبيين لقالوا خلاص تعالوا يا شرق ويا جنوب ويا غرب ليبيا نتقاسموا النفوذ في دولة كل الليبيين ولكان وانتهت المعضله ولكن القشه التي قصمت ظهر بعير ليبيا هي سعي شباب مصراته قديما وحديثا لانشاء مملكة آل مصراته علي غرار مملكة آل سعود ورأوا ان هذا الحلم لا يتآتي إلا ببسط نفوذهم علي سائر ليبيا والأمر ببساطه حسب حلم سفهاء الاحلام منهم طالما نحن اتراك الأصل وتركيا كانت باسطه سلطتها علي ليبيا وعلي غيرها من بلدان المنطقه فحري بنا نحن المنحدرين من آصل تركي ان نملك ليبيا كإثر اجدادنا الاتراك ونكونوا قد استرجعنا أثر الجد فبهذه الاوهام المريضه ضحت مصراته ولازالت تضحي بخيرة شبابها كقربان لتخيلات وهلوسات ممن هم مفصولين عن الواقع احلام زائفه بعيده عن ذرة أي عقل وبعيده عن أي منطق وهي مجرد توهم العظمه فبهذا النزق الطفولي في ماضي مصراته وحاضرها قد اودت بحياة خيرة شبابها الي التهلكه فعلي مدي التاريخ وهذه المدينه منساقه خلف سفاهة احلام شبابها الذين جعلوها تتلقي في كل مره الصفعات العنيفه والهزائم المريره من جراء ادخالها في حروب ليس فيها أي مؤشر علي انها ستنتصر فيها فقديما ذاقت مصراته ويلات هزائم كبري والآن هي تتجرع نفس الكأس المر

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