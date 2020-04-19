الإعلام الحربي: سلاح الجو دمر آليات وعربات عسكرية شرق مصراتة

أخبار ليبيا24

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقوات المسلحة اليوم الأحد أن مقاتلات السلاح الجوي شنت غارات على عدد من الآليات التباعة لقوات الوفاق شرق مصراتة.

وأوضحت الشعبة أن الغارات الجوية استهدفت آليات وعربات عسكرية وتمكنت من تدميرها في منطقة بوقرين شرق مدينة مصراتة.

وكانت الدفاعات الجوية للقوات المسلحة الليبية تمكنت أمس السبت من إسقاط طائرة مسيرة تركية طراز “بيرقدار” في منطقة الهيرة جنوب طرابلس.

كما مُنيت قوات الوفاق السبت بخسائر كبيرة في الأفراد والآليات بعد محاولتها شن هجوم على قوات الجيش الوطني من ثلاث محاور باتجاه ترهونة.

وقال الإعلام الحربي إن قوات الجيش صدت هجومًا لقوات الوفاق على تمركزاتها في منطقة “أربع شوارع علوي”، مشيرة إلى أن قوات الوفاق قامت بتحركات من ثلاثة محاور باتجاه ترهونة، لكنها تلقت ردًا قويًا.

وأضافت، أن الجيش تمكن من قتل عدد من عناصر القوات المهاجمة، كما تمكن من أسر عدد كبير وغنم آليات وتدمير أخرى.

وأعلنت قوات الوفاق عملية عسكرية للسيطرة على ترهونة، لكن القوات المسلحة أحبطتها.